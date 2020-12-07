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加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

居家令前最後一天 灣區人搶戶外用餐、商場採買

李榮
許多餐廳的戶外用餐區都幾乎滿座。（記者李榮／攝影）
許多餐廳的戶外用餐區都幾乎滿座。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，聖他克拉拉縣等多個縣市決定提早實施居家避疫令，從12月6日晚間10時開始，到明年的1月4日為止。居家令期間不能與他人聚會，而且餐廳的戶外用餐、個人護理美容美甲等多個地方都必須再度關閉，商場則施行更嚴格的人數上限。不少民眾在命令生效前的最後一天，到餐廳戶外用餐，也有人特別上商場採買、備糧。

原本加州州長要求，在加護病房 (ICU) 可用床位少於15%的時候，必須暫時實施居家令。不過，灣區有幾位衛生局長聯合宣布提早實施居家令，不想等到來不及的時候才開始。

依照目前的居家令，民眾不能與他人聚會，就算在戶外也不行。

宗教活動與抗議可以戶外進行，已經實體上課的學校則可以繼續。棋牌室、個人護理服務、遊樂場、博物館，動物園和水族館、電影院、家庭娛樂中心、餐廳都需關閉，酒莊和酒吧只許外賣和外送。零售業室內僅允許20%可容量，飯店及住宿設施僅允許提供必要旅行或是檢疫用途。

南灣多個地方的餐廳戶外用餐區，周日都可看到不少人戶外用餐。此外，超市與量販店也都出現人潮，許多民眾前往購買生活用品。

7日中午與一家人出外吃漢堡的Charlie Cheng指出，新冠肺炎雖是大流行的瘟疫，但政府沒有拿出有效的對策，商場關了又開、開了再關，「不要說對於業主與員工的傷害，很多一般民眾也已經疲乏。」

他認為，要不就直接封城、強制居家，不然不斷宣示更嚴格的政策，但也沒有確實執行，根本不會有用。而且，如果真的認為戶外用餐、上髮廊理髮會大規模傳染病毒，「那不是應該立刻執行禁令嗎？怎麼會要等周日晚間再開始？然後大家先去消費一波？」

有一萬呎的商家，容納量限制卻在29人。（郭宗政提供）
有一萬呎的商家，容納量限制卻在29人。（郭宗政提供）

加州共和黨副主席郭宗政認為，沒有科學研究證明加護病房可用床位少於「15%」與病毒傳播與預防關係，「而且這85%都是新冠肺炎患者嗎？」他表示，經濟需要大家消費，才能活絡、促進，年底購物季節如此傷害實體商業，恐怕會引起很大的後遺症，「我不是說病毒不存在，但應該要合理的預防。政策應該是根據科學，而不是感覺。」

他舉例，幾天前去密爾比達Great Mall採買，每個人都戴著口罩，但有面積一萬呎的商店，一次只容納29人進入，「這合理嗎？我覺得太瘋狂了。」

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