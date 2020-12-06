感恩節效應顯現 加州單日確診2萬例 創新高

全加州的累計染疫死亡人數達1萬9797人，已經逼近2萬。(Getty Images)

感恩節的效應開始出現，出遊和聚會使疫情 持續飆升，加州 4日的單日確診再創新高至2萬249例，七天平均值也在這天創下1萬7819例的新高，同一天加州共有208人病歿，這是自7月底以來的最高。

流行病學家認為，感恩節人們增加聚會所造成的疫情擴散效應開始顯示出來，導致確診病例無法減少，並且持續上升。截至4日，加州累計確診病例已突破130萬，全美最多；累計死亡人數也逼近2萬(1萬9797人)。

灣區 的10個縣(包括聖他克魯茲縣)4日的單日新增確診達2294例，同一天的死亡人數則是23人；矽谷所在的聖他克拉拉縣4日新增確診844例，是單日新高，同一天全縣新增死亡8人。灣區的聖馬刁縣，4日有6人病歿，新增確診177例。

由於疫情飆升，灣區五個主要縣率先宣布實施新的居家令；紐森州長3日頒布新的居家令，並且將全加州分成五大區，每區只要區內的加護病房床位使用率達到85%，就必須實施新的居家令。新居家令與今年3月中時的居家避疫令相若，區內居民必須留在家裡，大多數商業都要關閉，只有必要行業才能保持開放。