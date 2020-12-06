我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

感恩節效應顯現 加州單日確診2萬例 創新高

編譯組／灣區5日電
全加州的累計染疫死亡人數達1萬9797人，已經逼近2萬。(Getty Images)
全加州的累計染疫死亡人數達1萬9797人，已經逼近2萬。(Getty Images)

感恩節的效應開始出現，出遊和聚會使疫情持續飆升，加州4日的單日確診再創新高至2萬249例，七天平均值也在這天創下1萬7819例的新高，同一天加州共有208人病歿，這是自7月底以來的最高。

流行病學家認為，感恩節人們增加聚會所造成的疫情擴散效應開始顯示出來，導致確診病例無法減少，並且持續上升。截至4日，加州累計確診病例已突破130萬，全美最多；累計死亡人數也逼近2萬(1萬9797人)。

灣區的10個縣(包括聖他克魯茲縣)4日的單日新增確診達2294例，同一天的死亡人數則是23人；矽谷所在的聖他克拉拉縣4日新增確診844例，是單日新高，同一天全縣新增死亡8人。灣區的聖馬刁縣，4日有6人病歿，新增確診177例。

由於疫情飆升，灣區五個主要縣率先宣布實施新的居家令；紐森州長3日頒布新的居家令，並且將全加州分成五大區，每區只要區內的加護病房床位使用率達到85%，就必須實施新的居家令。新居家令與今年3月中時的居家避疫令相若，區內居民必須留在家裡，大多數商業都要關閉，只有必要行業才能保持開放。

加州 疫情 灣區

上一則

疫情嚴峻 趙熾強醫師：對疫苗，態度謹慎樂觀

下一則

北加15縣13萬戶可能「安全斷電」 39萬人受影響

延伸閱讀

南加將執行區域居家避疫 橙縣地方官員不滿

南加將執行區域居家避疫 橙縣地方官員不滿
不與5縣同步 聖馬刁縣不提早實施居家令

不與5縣同步 聖馬刁縣不提早實施居家令
加州新居家令 衛生廳呼籲：民眾避免出遊

加州新居家令 衛生廳呼籲：民眾避免出遊
65萬居民 2019年搬離加州

65萬居民 2019年搬離加州
說一套做一套…紐森頒新居家避疫令 難說服加州人

說一套做一套…紐森頒新居家避疫令 難說服加州人
誰接棒賀錦麗參議員席位 各方關說紐森

誰接棒賀錦麗參議員席位 各方關說紐森

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲