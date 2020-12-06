舊金山市長專欄／舊金山居家避疫令 12/6晚上10時生效

舊金山市長布里德。（照片由市長辦公室提供）

前言

舊金山市長布里德（London Breed）於2018年7月11日正式就任市長後，與本報合作，推出「市長話金山」專欄，隔周周日刊出，希望藉本報平台，宣介政見理念，與華裔社區及本報讀者互動交流，共同推動市政建設。

鑑於舊金山新型冠狀病毒感染急劇增加，我們必須採取一切必要措施來控制疫情擴散。病毒傳播快速和極具破壞力，我們需要竭盡所能以防止醫療系統崩潰，挽救更多人寶貴生命。我們明白，拉平曲線的速度越快，我們就可以更快地脫離危險時間。

因此，舊金山和灣區其他縣都選擇接受州長紐森12月3日宣布的在加護病床容納量不足15％的地區實行居家避疫指令。雖目前灣區尚未達到該臨界點，但舊金山、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬林縣、聖塔克拉拉縣和柏克萊市合作，率先實施這些限制，以拉平正繼續激增的新冠增加曲線，防止醫院超出負荷。

不用圖說

從12月6日星期日晚10時起，以下活動將要暫停運作，直到另行通知：

個人服務：提供個人護理服務的機構包括美髮沙龍，理髮師，紋身，穿孔，美容師和按摩，這些行業必須停止包括室內和室外的運營。

戶外用餐：餐館和任何其他提供餐飲服務的場所，都只能作外賣服務，禁止店內飲食。

室外博物館，水族館和動物園：博物館，水族館或動物園相關的戶外裝置或展覽品不可允許訪客進入。室外植物園和歷史遺跡可以保持開放。

室內健身房：健身房和健身中心內根據先前訂下的健康指令所進行的有限度私人訓練必須停止。但可以在室外進行（請參閱下文）。

汽車聚會：汽車劇院以及在駕駛環境下運作的其他表演必須停止。

室外遊樂場：包括攀爬結構和石牆，滑梯鞦韆，沙池等在內的公共遊樂場必須關閉。

戶外家庭娛樂中心。戶外家庭娛樂中心，包括滑板公園，溜冰鞋場和溜冰場，搏擊擂台，小型賽車場和小型高爾夫球場，必須關閉。

露天巴士和船經營：提供觀光和其他旅遊服務的露天巴士的經營以及包括休閒運作和釣魚探險在內的露天遊船遊覽必須停止運營。

以下活動需進一步收緊營運模式：

低接觸零售：服務為主的零售店例如狗隻美容師，電子產品維修服務和鞋維修服務）只能在路邊取貨的型式下運作。

零售：所有零售場所，例如購物中心，五金店，便利店，設備租借店和專賣店，包括獨立的雜貨店，必須將客容量降低至20％（對於雜貨店則從25％和50％ 降低）並實施計算客容量機制（請參閱下文）。

3

以下活動需進行適當的改變：

酒店和住宿：酒店僅接受基要工作人員或有關支援關鍵的基礎設施包括隔離和檢疫理由的住宿預訂。如果不是出於基本理由出外的個人預訂，則必須至少是隔離所需要的日數。預訂中列出人士必須在酒店或住宿設施的整段時間內進行隔離。

小型聚會：小型戶外聚會必須限制為最多 12人同 1 個家庭的成員 （此前爲最多 3 個家庭或最多 25 人）。必須保持遮掩面部，不許進行飲食。

戶外健身：戶外體育館或健身中心的活動以及戶外健身的私人小組課程（例如訓練營，舞蹈，瑜伽，太極拳等），僅限於包括工作人員在內為12人一組，並且必須保持嚴格的距離和遮掩面部要求。禁止集體跑步。

青少年運動：與兒童保育計劃，「校外活動」計劃或其他有組織和監督下青年體育計劃等有關的青年體育活動，只有在沒有比賽或觀眾，和遵守嚴格社交距離和遮蓋面部的情況下，才能繼續在戶外進行。

向公眾開放的室內活動。任何允許公眾進入室內的機構，包括購物中心，雜貨店，士多，金融服務，五金店，藥房等，都必須建立計算客量機制，以監控客容量並確保客容量不超過限制。實行時，商店將需要分配特定的人員來檢視店舖中人數，並確保保持20％的客容量。該機制必須盡快實行，且不得遲於當行政命令在12月6日星期日晚上10點生效時。此外，也應為長者和其他患有慢性疾病或免疫系統受損的人士提供特定服務時間。

成人娛樂。非接觸/低接觸成人娛樂活動，例如高爾夫球，網球，匹克球和滾球可繼續在戶外進行，但僅限於同一家庭內的參與者。

如需要查詢舊金山內可運作的商業活動及需要的運作模式改變，請瀏覽網站sf.gov/step-by-step/reopening-francisco。實行這些措施目的是要全力阻止疫情各社區內蔓延，在此我亦希望各人都認真依從這些措施。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！