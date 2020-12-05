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加州新居家令 衛生廳呼籲：民眾避免出遊

編譯組／灣區4日電
州衛生廳呼籲，新居家令實施後，大家最好避免出門和旅遊。(Getty Images）
州衛生廳呼籲，新居家令實施後，大家最好避免出門和旅遊。(Getty Images）

灣區五縣(舊金山、聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達 和馬連) 4日宣布，將提早實施新居家令；紐森州長3日頒布新居家令，將加州分成五區(灣區、北加、南加、大沙加緬度、以及聖荷昆谷) , 並且預計全部五個地區將會陸續實施新居家令。但立即出現的一個問題是：新居家令實施後，加州人還可在州內旅遊或到州外旅遊嗎？

州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)說，新居家令實施後，加州人最好避免出遊，包括州內跨區旅行，以及到州外旅行。

加利說，感恩節前，州政府曾呼籲，加州人取消出遊，並且對部分跨州旅客進行隔離；現在隨著新居家令實施，感恩節前的呼籲，將會加強執行。

他說，當加州五個分區中的任何一區，一旦實施新居家令之後，分區之內的居民，必須留在家裡，甚至所有的必要的出遊，也都要取消，不要從已實施新居家令的分區前往另一個分區，也不要出門到外州旅遊。

加利承認，州和地方政府要執行新居家令的規定有困難，但是他希望加州人自己注意到疫情的危險情況，自行約束，不要出門和旅行。

對於外州來的旅客，新居家令也有規定，旅館基本上不再提供非必要旅遊的預訂房間，除非預訂房間的旅客接受規定時間的隔離(例如在旅館房間隔離)。

航空公司的航機安排也將會受到影響。聯合航空4日表示，將會密切注意灣區實施居家令的情況，以便聯合作出班次行程的調整。

加州 灣區 旅館

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