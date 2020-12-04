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金山確認選舉結果 85%支持拜登 12%挺川普

記者李晗 / 舊金山報導
拜登與賀錦麗拿下舊金山選民85%的選票。（美聯社）
拜登與賀錦麗拿下舊金山選民85%的選票。（美聯社）

12月3日是法定確認選舉結果的日期，舊金山市選務處也推出最終的選舉結果報告。作為堅實民主黨陣營的舊金山，雖然民主黨籍的拜登（Joe Biden）幾乎沒有來過灣區進行公開的競選活動造勢，但是85%的選民依然支持了他。支持共和黨川普（Donald Trump）的則有12%。

根據選務處提供的數字，今年總統選舉的投票人數達到44萬9866人，創下歷史新高。雖然投票人數多，但是註冊選民基數也大，全市有52萬個註冊選民，所以投票率未能創下新高。據悉，本次的投票率約為86.33%，略低於歷史紀錄1944年的86.82%。四年前的總統選舉投票率則是81%左右。

值得一提的是，川普在舊金山的支持度，也從四年前的9%上升到了今年的12%。民主黨候選人的支持度則保持一致，四年前柯林頓/凱恩的支持度有84%，今年拜登/賀錦麗的支持度則是85%。

根據選舉數據地圖，華裔聚居區（日落區、城市西面、南面一帶等）對於拜登的支持度普遍低於全市水平。民主黨支持度最高的集中於中部性少數聚居的卡斯楚區、西語裔米慎區等，普遍高於90%。

舊金山選區的國會議席，現任國會議長波洛西（Nancy Pelosi）同樣以77%的高票連任，擊敗了進步派律師挑戰者Shahid Buttar。

在相鄰的中半島聖馬刁縣，拜登與川普的支持度同樣懸殊，但是差距較小於舊金山市。拜登在中半島的支持度達到78%，而川普則是有20%。其餘所有的總統候選人的得票率都低於1%。

在本地選舉中，幾個選情緊咬的選戰的票數差距也最終塵埃落定。

舊金山第一區市議員選戰中，陳詩敏最終領先邁珍125票獲勝，得票率差距為0.36%。舊金山16歲青少年投票權的法案，也最終以1.5%左右的得票率之差落敗。在密爾布瑞的議員選舉中，馮嘉輝領先31票擊敗薛大有，得票率之差僅為0.12%。

根據選舉地圖數據，華裔聚居區對拜登的支持度，低於全市平均水平。（顏色越深支持度越...
根據選舉地圖數據，華裔聚居區對拜登的支持度，低於全市平均水平。（顏色越深支持度越高。取自Election Map SF）

舊金山 投票 拜登

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