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柏加大研究：地稅比鄰居少 會抑制爭辯動機

記者劉先進／柏克萊報導
柏加大哈斯商學院副教授圖格利亞。 （取自柏加大官網）
柏加大哈斯商學院副教授圖格利亞。 （取自柏加大官網）

很多人抱怨自己的稅太高，然而，少有人真正花時間去抗議反對。柏加大哈斯商學院副教授圖格利亞（Ricardo Perez-Truglia）與德州大學達拉斯分校學者內森（Brad Nathan）和曾納（Alejandro Zentner）合作實驗，測量不同類型的資訊如何影響人們的抗稅傾向。他們在美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）的論文發現，人們的動機一般都是出於自我利益。但當發現自己比鄰居納稅少時，爭辯稅單的動機會抑制。

研究人員在德州第二大的達拉斯縣（Dallas County）實驗。縣內人口260萬。德州沒有所得稅，地稅提供大量的州府收入來源。目前平均每家庭每年要繳納房屋市值的2%，約6000元。當地允許居民對稅單提上訴。今年，有8.4%的家庭提抗議，另有8.4%家庭在代理人的幫助下上訴。

研究人員估計，約一半的抗議成功，獲勝的人平均得到600元稅單減免。

圖格利亞和同行首先研究較高的稅率是否導致更多的抗議行動。德州房產法規定，房主可申請自住房減免，即地稅估值增長上限每年10%。研究比較地稅年增低於10%的住宅與其他剛好增長10%的住宅。計算發現，地稅率每增加0.1%，抗辯概率增加3.7%。

是什麼阻礙人們提出抗議？雖然不必交費，但學習上訴要花時間。研究人員隨機向某些房主發信，教導提出上訴的資訊。有人收到的信中附有步驟指南。而其他人的信件提及如何論證地稅應減少。信件根據房主姓名訂製，建議提出房價低於評估價值的論點，並提到Zillow等網站，民眾可上網查詢可比房產的價格等。

在沒有收到任何信件的家庭中，約9%提出抗議。收到關於如何上訴的基本訊息的群體，抗議概率增加1.8%。收到更多關於如何抗議論點細節的一組，提抗議的比率比對照組高3.5%。這意味著，屋主沒抗議，很大原因是由於花了額外的精力去弄清楚如何抗議。研究人員計算出，抗辯成本平均約為226元。鑑於只大約一半上訴成功，平均收益低於300元。這表明申訴成本很可能高於收益。

給另外一組房主的信中，研究員加入該縣平均稅率的資訊。探究如果人們知道其他人面臨著更高負擔，是否願意接受自己的評估稅率。結果發現，提供其他居民納稅的資訊，能降低他們提出抗議的可能性。估計稅率增加0.1%，單個家庭提出抗議的可能性就增加近10%。但若全縣的稅率提高0.1%，家庭提出抗議的可能性只增加6.4%。

柏加大哈斯商學院副教授圖格利亞的論文發現，當人們發現自己比鄰居納稅少時，爭辯地稅...
柏加大哈斯商學院副教授圖格利亞的論文發現，當人們發現自己比鄰居納稅少時，爭辯地稅稅單的動機會抑制下來。 （記者劉先進 ／攝影）

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