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加州7醫院獲全美首批疫苗 舊金山占2家

編譯組／灣區3日電
舊金山的「查克柏格市總醫院」是獲得全美首批輝瑞疫苗的加州七家醫院之一。(Getty Images)
舊金山的「查克柏格市總醫院」是獲得全美首批輝瑞疫苗的加州七家醫院之一。(Getty Images)

加州的七家醫院將獲得全美首批的輝瑞疫苗。這七家醫分布於南北加州，其中兩家位於舊金山，包括查克柏格市總醫院和舊金山加大醫院。

七家醫院是：舊金山加大醫院、舊金山查克柏格市總醫院、州府沙加緬度的戴維斯加大醫院、洛杉磯的Cedars Sinai醫院、聖地牙哥的Rady兒童醫院、位於中谷佛萊斯諾附近的山谷兒童醫院、以及位於北加州瑞定市的Mercy醫院。舊金山紀事報從州府取得醫院名單，舊金山加大醫院證實了有關名單。

聯邦食藥區(FDA)預計很快就會決定是否批准輝瑞和莫德納兩家藥廠的疫苗。輝瑞的疫苗預計將成為聯邦政府發送的疫苗。輝瑞公司表示，首批疫苗為640萬劑，可於聯邦食藥局批准疫苗的使用後數小時就可上路。

由於輝瑞疫苗須由極低溫的環境儲藏和運送，聯邦和各州政府都已預先選好分派疫苗的中心，最初的分派中心為各州著名的醫院。第二階段的分派中心會選在新冠高危者較多的地區。

舊金山加大曾參與輝瑞疫苗試驗，因此對用來儲藏疫苗所需的巨型冰箱和運送用的小型冰箱都已有準備。至於醫院會收到多少首批疫苗以及何時收到，醫院仍沒有接到消息。不過舊金山加大醫學系系主任華治特(Dr. Bob Wachter) 估計，全美疫苗的施打情況大致是：1月底之前將有2000萬人接種。6月底之前將有1億5000萬人接種(占全美3.29億人的一半)。

紐森州長日前說，首批輝瑞疫苗中，加州可獲3萬2700劑，將在本月中收到。醫護人員將會首先獲得注射。由於輝瑞疫苗每人要兩劑，因此首批只能供1.6萬人使用。

至於何時才能進行大規模的全民接種？紐森說可能要等數個月，可能是3、4月，或者是6、7月。

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