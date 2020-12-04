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加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

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聖荷西2家老人院 232人確診

編譯組／聖荷西3日電
聖荷西這家老人院截至本周三(2日)已有151人染疫，包括81名住院老人和70名職員。(取自推特)
聖荷西這家老人院截至本周三(2日)已有151人染疫，包括81名住院老人和70名職員。(取自推特)

加州疫情飆升，灣區的老人院也爆發新的感染潮；聖荷西的兩家老人院截至2日已有232人確診；聖荷西的遊民收容中心也爆發感染潮，其中一個收容中心由11月23日到12月2日，已有60人確診。

專家說，老人院的感染潮在疫症爆發初期特別嚴重，但6月後已減慢，到11月才又再變得嚴重。

據縣衛生局的報告說，聖荷西的西林老人院(Westwood，不久前稱為Amberwood Gardens)截至2日已有151人確診，其中81人為住院老人，70人是職員。

另一家是天際線老人院(Skyline)，截至2日已有86人確診，其中66位是住院老人，另20人是職員。

官員說，他們已派了專家隊伍前往老人院調查，並進行病毒檢測和消責；由於老人院不少職員染疫，縣衛生局也派出人員到老人院協助。

西林老人院發表聲明說全力預防病毒傳播，這家老人院有258個床位。加州衛生廳的紀錄顯示，檢查員今年曾發現西林有多次違規情況。

天際線老人院，州檢查人員曾在5月和7月前往檢查，曾發現數名職員沒有戴口罩。天際線的母公司Mariner在東灣海沃經營另一家老人院，該家老人院今年曾發生大規模的感染，Mariner公司因此被起訴。

聖荷西的遊民收容中心也由11月起爆發感染潮。縣衛生局表示，目前在縣內的四個收容中心中，有一個中心爆發感染潮；波卡度收容中心(Boccardo) 由11月23日至今已有60人確診；這中心可收容120人，即一半的人都染疫。

另外，聖荷西最大、有285個床位的South Hall收容中心至今有7人確診；縣生局正在密切注意7人感染是否大規模感染的前奏。

全加州目前每天新增確診超過1.5萬例，這是自疫情爆發以來最高的；全加州的確診率也從兩周前的5.3%上升至3日的7.3%；除確診病例大增，加州的住院人數也遠到新高峰，州長紐森已於3日頒布新的避疫令，要求加州人居家避疫。

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