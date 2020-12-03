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紐時專訪 25歲、加州80年來最年輕州議員李天明躍上全國新聞

編譯組／矽谷2日電
加州80年來最年輕的州議員李天明。(美聯社)
加州80年來最年輕的州議員李天明。(美聯社)

「紐約時報」2日刊出一篇李天明(Alex Lee)的專訪報導，使這位只有25歲、加州80年來最年輕的州議員登上全國新聞。

香港移民第二代的李天明之所以成為新聞焦點，主要是他只有25歲。他代表的矽谷選區是加州的第25選區，包括矽谷心臟地帶的聖荷西、聖他克拉拉市、佛利蒙和密爾比達。李天明說，他很喜歡「25歲在第25選區當選」這個事實。

但為什麼那麼年輕就從政？很多人並不以為選州議員是個很好的出路。李天明說，像他這樣的Z世代，與千禧世代不同。千禧世代大都認為，只要努力工作，一切都會變得很好。但Z世代明白，社會和世界被搞砸了(being screwed up)。如想將社會變得好一點，就有必要投入社會，為一些改革而奮鬥。

李天明自稱是進步派(progressive)。他說大家都知道，民主黨贏得州議會所有民選的行政職位(例如州長、副州長和州檢察長等)，而且又在州參眾兩會中成為「超級多數」。但是民主黨取得如此優勢，卻仍然做不了很多事情，特別是進步派希望做的大事，例全民健保、解決房屋危機與貧富懸殊等。

他當選後，房屋危機是他首要工作之一。他希望從三方面即「三個P」著手。一是興建(production)更多可負擔的住房；二是保留(preservation)現有的可負擔住房；三是保護(protection)工作階級和租客。

他認為，現在的房市主要受市場左右，但政府應該在解決房屋危機的工作扮演更積極的角色。他認為多建公共房屋，是解決辦法之一。

但是他代表的矽谷選區高收入居民大都反對建公共房屋。他認為，要說服多數人支持公共房屋不容易。但是所有人，包括低收入和高收入都需要房屋，這是所有人的共同點。

矽谷 加州 民主黨

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