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聖他克拉拉縣警告 部分湖魚汞污染

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣內多個湖泊、河川內的魚含汞量過高，小心不要食用。（OEHHA提供）
聖他克拉拉縣內多個湖泊、河川內的魚含汞量過高，小心不要食用。（OEHHA提供）

加州環保局健康危害評估辦公室（OEHHA）表示，聖他克拉拉縣的阿爾瑪登（Almaden）湖、阿爾瑪登水庫、瓜達盧佩（Guadalupe）水庫、瓜達盧佩河等幾個湖泊、河川內的魚，含汞量都過高，可能會損害大腦及神經系統，呼籲民眾如果釣魚千萬不要食用。

聖他克拉拉縣瓜達盧佩河流域附近，早年是開採水銀的礦址，而阿爾瑪登採礦區更是北美的最大水銀生產地，採礦時這些水銀都沉積到水域中，導致周圍河川流域都受到汞污染。除了上述幾個湖泊、水庫和河川外，還有卡萊羅（Calero）河川、水庫也是污染區。

卡萊羅河、阿爾馬登河和瓜達盧佩河從聖他克魯茲山脈向北流向聖荷西，最後又從聖荷西流入舊金山灣，範圍很廣，也是許多愛好釣魚人士平日喜歡釣魚的地方。

OEHHA指出，汞是天然金屬，會通過開採即燃燒煤炭時，釋放到環境中，並且以甲基汞的形式，在魚類的體內累積成毒素，如果人們食用有毒的魚，將損害大腦和神經系統，特別是對發育中的兒童、幼兒甚至胎兒危害較大。

民眾如果想知道更多訊息，可以上OEHHA提供的魚類諮詢網頁https://oehha.ca.gov/fish/advisories查詢，內容有聖他克拉拉縣內的魚類諮詢服務與介紹。

釣魚 聖荷西 加州

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