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東灣3所高中多名學生感染 社團活動全面停止

編譯組／布利桑頓1日電
東灣布利桑頓三所高中分別傳出學生感染新冠肺炎，圖為其中之一的Amador Valley高中。（取自臉書）
東灣布利桑頓三所高中分別傳出學生感染新冠肺炎，圖為其中之一的Amador Valley高中。（取自臉書）

東灣布利桑頓（Pleasanton）三所高中分別傳出多名學生確診感染新冠肺炎（COVID-19），這三所高中已暫停校內所有社團活動。

布利桑頓聯合學區（Pleasanton Unified School District）發言人甘農（Patrick Gannon）1日表示，三所傳出有學生感染新冠肺炎的高中是Amador Valley、Foothill 、Village，這些學校已經全面停止校內的音樂營和體育營活動，以及一項為有特殊需要學生提供服務的學生監督活動，這些活動本學期將不會再重開。

甘農說：「三所高中的校長收到許多停止活動的投訴，我們也知道學生需要這些活動，但我們還是要強調安全的重要性。」

甘農表示，這三所學校收到通知，指他們的學生在感恩節周末參加許多聚會。甘農說：「由於聚會發生在校園外，我們目前還無法確定感染的規模有多大。」

由於阿拉米達縣目前處於疫情最嚴重的紫色級別，學校都已關閉，進行網路教學，體育營和音樂營的活動除外，但分成能保持社交距離的小組進行。

甘農說，重開校園社團活動是學區的首要任務，他們本周會聯絡營隊的學生家長，以了解學生感染新冠病毒的程度。

學區 新冠肺炎 社交距離

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