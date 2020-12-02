金山新冠確診翻4倍 「危險的寒冬」來了

餐飲業迎來寒冬。市府官員不排除禁止戶外用餐。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 料將在今日（12月2日）宣布，全市將進一步收緊防疫 措施，限制戶內和戶外的人流聚集，更有可能要隔離進入舊金山的外地人士。

舊金山的疫情 發展在11月選舉之後至今一直在不斷惡化，引起市府和政界的擔憂，原定的重啟計畫也不斷被撤回和延後。

在12月1日的新聞簡報會上，市府官員透露，將會有更多禁令和嚴格的防疫措施準則出爐。市長布里德（London Breed）說，過去的一年舊金山極其艱難，雖然曾經一度讓疫情受控，但是現在要進入「危險的寒冬」（Dangerous winter）。

過去10天 住院者翻倍升至87人

衛生局長考法克斯（Grant Colfax）在簡報會上說，目前舊金山處於一個疫情惡化的階段。據悉舊金山的新冠確診率翻了四倍，從原本的每天大約34例激增至了如今的140例，過去十天的醫院住院病患人數也翻了一倍，從40人上升至87人，導致醫療系統的負荷不斷加大。

1日的簡報會上並沒有透露具體的收緊措施，只是透露了可能涉及的方面。這些方面包括限制室內商業的人數，即原本有些商業類型現在可以容納人數上限的25%，那麼將可能會再進一步降低。戶外的聚會也將進一步收緊。

當前，南灣聖他克拉拉縣執行的對於外訪人員、外地歸來的人員進行隔離的措施，舊金山也考慮效仿。

市長：不排除禁戶外用餐

民眾關心的餐廳方面，南加州洛杉磯已經禁止戶外的用餐，但是在灣區，戶外用餐仍然是允許的。目前全灣區九縣都已經禁止室內用餐。餐飲業已經陸續傳出很多餐廳已經被迫關門，經濟形勢非常不樂觀。

布里德市長表示，不排除會禁止戶外用餐，會觀察未來的數據再做決定。她承認現在的情況下充滿挑戰，但是一旦做任何的決定，都會及時與業界溝通，包括餐飲業的協會、食物供應商、勞動力市場代表。布里德說，接下來這幾個星期，要求民眾所遵循的防疫措施，都是為了「挽救生命」（Saving lives），呼籲民眾團結一心抗擊疫情。

今年3月份疫情剛開始時，幾乎各行各業都遵守居家避疫令的狀態，舊金山幾乎成為「空城」。被問到會否回到3月時的收緊狀態，考法克斯表示，目前正在審視各種可能性，具體的措施將會在今天公布。