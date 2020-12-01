誰接替賀錦麗參議員職位？奧克蘭市議員推薦芭芭拉·李

屋崙市議員卡普蘭（右）等人寫信給州長紐森，希望他指定聯邦眾議員芭芭拉·李（左）代替賀錦麗，填補參議員空缺。（卡普蘭供圖）

出生成長於屋崙（奧克蘭）的參議員賀錦麗 即將上任副總統。屋崙市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）、加洛（Noel Gallo）、盛滔（Sheng Thao）聯名寫信給州長紐森，希望他指定聯邦眾議員 芭芭拉·李代替賀錦麗，填補參議員空缺。

卡普蘭等人在信件中表示，這是一個重要的時刻，也是幫助確保美國的價值觀將由具有奉獻精神和承諾的人代表的機會。「我們需要一個不怕面對錯誤行為和不公正的人，能有效地建立聯盟，確保社區的每個人都能發出聲音，並在國家的決策過程中得到尊重。隨著賀錦麗將離開參議院，有可能在參院中沒有非裔 婦女。」

卡普蘭表示，大家非常期待能夠由一位勇敢而敬業的領導人、國會議員芭芭拉·李填補空缺，希望任命她為參議員。芭芭拉·李任國會眾議員以來，用言語和行動表明了對正義的堅定承諾，以及提升真理和正義的意願。芭芭拉·李是一位經驗豐富的國會議員，她可輕鬆從眾議院過渡到參議院。這正是加州所需要的那種經過檢驗的領導力和代表性，以幫助推動美國前進，確保更公平的未來。

關於賀錦麗的繼任者，加州民主黨領導人試圖在不同的方向上影響紐森，以實現他的短期或長期願望。有人認為，若紐森希望將來競選總統，並在民主黨初選中獲勝，須任命一名非裔。其他人認為，他須任命西裔，以便拉攏占三分之一選民人口的西裔社區（西裔占全州人口40%），在2022年輕鬆贏得連任。還有人認為，須由另一女性接任。若紐森想在持續的財政緊縮中成功治理全州，須安撫進步人士。

雖然紐森還未決定任命誰，但據紐約時報等媒體報導，他手中的人選頗多。熟悉紐森想法的半數以上顧問、政治顧問和立法者透露，州務卿帕迪拉( Alex Padilla )是頭號人選。自從紐森競選舊金山市長起的20多年生涯中，帕迪拉一直是堅定盟友。擔任州參議員期間，他主持過紐森首次競選州長活動。任州務卿期間，他支持並幫助紐森在2018年斬獲州長職位。

62歲的西裔、州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra），有大量支持者。長堤市（Long Beach） 市長加西亞（Robert Garcia）是該市首個公開的同性戀市長，擁有頗大的群眾基礎。

考慮到賀錦麗離開後，參院只有3位有色人種女性，且沒有非裔女性，民主黨人呼籲紐森任命女性，特別是一名非裔女性。除了芭芭拉·李，67歲的聯邦眾議員巴斯（Karen Bass），被亞裔社區推崇的聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）都是人選。

聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna），進步派人士、眾議員波特（Katie Porter）等，也被認為是候選人。