奴魯案扯出案中案 SFPUC總經理爆收受黃永樂賄賂

凱利否認控罪。（電視台視頻截圖）

舊金山 前工務局局長奴魯（Mohammed Nuru）一案，又牽出一重要官員。舊金山公用事業委員會（SFPUC）總經理凱利（Harlan Kelly），涉嫌非法利用公職權帶來的市府合同內部信息進行交換，收受被控串謀詐騙及洗錢的華裔商人黃永樂（Walter Wong）長期賄賂，遭聯邦刑事指控犯欺詐罪。

58歲的凱利於2012年被時任舊金山華裔市長李孟賢（Ed Lee）任命為SFPUC總經理。他也是舊金山市府行政官娜奧米·凱莉（Naomi Kelly）的丈夫。市府行政官是舊金山權力最高的非民選官職。

北加州聯邦檢察官安德森（David L. Anderson）和聯邦調查局（FBI）特別負責人費爾（Craig D. Fair），11月30日正式宣布對凱利的起訴。

安德森說：「公職人員應該為舊金山市民提供誠實的服務。賄賂騙局破壞了人們對市府的信心。我們將繼續調查市府的腐敗問題。」不過，娜奧米·凱莉沒有被指控犯罪。

訴狀指控，黃永樂長期賄賂凱利，並形成腐敗夥伴關係。其中包括：凱利由加密簡訊而非通過SFPUC官方電郵賬戶與黃永樂討論商業項目。黃永樂支付或補貼凱利多次國際旅行、現金兌換、免費用餐。黃永樂和他的員工並提供凱利私人汽車服務。

2016年3月，凱利一家到香港和中國 內地度假。黃永樂為凱利以及他的妻子、兩個孩子等人支付了數千美元 ，包括酒店住宿、615美元餐費及珠寶等雜費。凱利的機票是用信用卡購買的，後來由黃永樂報帳。現金存入凱利的銀行帳戶。凱利通過加密簡訊向黃永樂確認了他在中國收到了黃永樂的禮物：「謝謝你給了我有史以來最好的家庭度假！給大家的一些小東西！」

當時，黃永樂正尋求SFPUC與黃永樂兒子經營的綠源貿易有限責任公司（Green Source Trading，LLC）簽訂一份價值數百萬美元的合同，將舊金山超過1萬8000盞路燈改造成智能LED燈。在競標結束後不久，黃永樂以大幅折扣為凱利住宅進行了大量維修工作。

凱利和黃永樂在投標前多次溝通。投標過程中，凱利向黃永樂提供了保密資訊，包括親手交給黃永樂包含內幕資訊的檔案。凱利至少在這一過程中設計了一次延遲，以使黃永樂獲得不對等的競爭優勢。但最終由於多次合同變更，黃永樂撤回了投標。

已經服務市府35年的凱利在一份聲明中，對聯邦指控提出異議。但表示將立即辭職，而不是按照原計畫在未來18個月內退休。

凱利認為自己無罪，表示要「捍衛自己、遺產和家人」。

凱利的律師蓋茲（Brian Getz）證實，聯邦調查局在11月30日早上突襲了凱利位於內日落區的住宅。不過，蓋茲堅稱凱利家中沒有任何東西可以支持這起案件，並聲稱凱利一家前往中國旅行所用的每一分錢都是自己支付的。

目前，凱利僅僅處於被指控的狀態。如果在刑事法庭上被證明有罪，他將遭正式起訴。凱利被控一項「誠實服務電信詐騙罪」，違反「聯邦法典」第18章1343和1346條。如果罪名成立，他將面臨最高20年監禁和25萬元罰款。

凱利暫時取保候審，預計將於12月8日在舊金山聯邦法院首次出庭，接受聯邦地方法官比勒（Laurel Beeler）審問。

聯邦檢察官辦公室的公司欺詐打擊工作組正在準備此案的起訴材料。聯邦調查局和國稅局（IRS）也在調查此案。

費爾敦促掌握相關資訊或其他涉嫌公共腐敗的人士，站出來與聯邦調查局聯繫。