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染疫率全美最低 夏威夷招攬人才 向矽谷招手

編譯組／灣區29日電
夏威夷推出人才延攬計畫向矽谷招手。(美聯社)
夏威夷推出人才延攬計畫向矽谷招手。(美聯社)

新冠疫情大流行，提供許多員工可在任何地方工作的自由。現在，夏威夷正從遊客減少的蕭條走出來，州府官員和社區領袖希望藉著於29日啟動的「Movers & Shakas」人才延攬新計畫，向矽谷與其他地方吸引更多以前的居民或新居民來到夏威夷，替代一直仰賴的短期遊客。

新計畫推動人士表示，夏威夷風景怡人，也相對安全，目前是全美國新冠感染率最低的州。自29日開始，前50名申請者可獲得免費來回機票到檀香山，申請人必須尊重夏威夷文化與自然資源，入選後必須承諾一周投入數小時協助當地非營利組織。

來自德州奧斯汀的提薩諾(Abbey Tizzano)與其他四名矽谷友人來到夏威夷租屋。9月買了單程機票、落地後隔離14天，符合當時入境旅客規定。她在軟體公司工作，在夏威夷時爭取儘量在白天完成工作，其餘時間可在山裡健行或散步5分鐘到海灘。

新人才招攬計畫也吸引像馬德瑞斯(Jonathon Medeiros)這樣的公立高中老師，以及到遠處謀生的各領域人才。他們在夏威夷長大，之後到美國本土工作。馬德瑞斯說，他有許多學生畢業後離開夏威夷就不再回來，因為夏威夷無法謀生。但是，因為疫情，在檀香山長大的松井(Richard Matsui)回家了。

松井高中畢業後，前往美國本土與亞洲接受更高教育並求職，現任矽谷科技公司執行長，過去從未想過能夠離開加州灣區、還能持續經營公司。疫情改變一切。因為舊金山育嬰中心關閉，太太1月剛生嬰兒無人幫忙照顧，全家回到檀香山，孩子有母親幫忙照料，旅程計畫時間從1個月延至2個月、又延6個月。

松井認為，如果現在有機會拿美國本土薪水、並在夏威夷做好工作，對夏威夷來說是千載難逢的好機會，可以實現經濟多元化。夏威夷的核心優勢，就是適合居住且養育孩子的絕佳地點。

大型餐飲集團旗下FCH Enterprises執行長比嘉(Jason Higa)指出，新計畫目的是吸引像松井這樣的優秀人才返鄉，並且招募更多新居民去到夏威夷。

夏威夷 美國 疫情

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