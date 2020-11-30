聖他克拉拉 感恩節開75張商業違規罰單

聖他克拉拉縣感恩節周末開出75張商業違規罰單。(取自網路)

聖他克拉拉縣在感恩節前一日創下了24小時內有512個新冠確診紀錄。聖縣各級單位紛紛上緊發條，截至27日中午，已開出75張商業違規罰單，主要違規是未能提交及發布有關社交距離等修訂條規。縣府發言人表示，這些被開罰單業主必須在30天內支付罰款，檢查人員會身著黃色背心並出示證件，不會現場向商業主收款。

截至11月27日，聖縣已有3萬2985個新冠確診病例、476人死亡，222人住院，其中有68人在加護病房，全縣624部呼吸器中、有193部使用。隨著確診病例增加，各醫院預期有更多病人入院，衛生官員們也提高警覺。

縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，縣府對確診病例增加相當關切，過去幾個月一直遵守各項法規，也取得不錯表現。聖縣前一次新冠病例單日高峰出現在今年7月，一天出現385例。由於疫情 嚴峻，這波秋冬新冠疫情再度襲擊全球，縣府律師威廉斯（James R. Williams）表示，聖縣也面臨挑戰。聖縣官員在感恩節周末對違反衛生命令的商業開罰，希望發出警示。

同時，聖縣計畫開始提供洛斯蓋圖、山景城、庫比蒂諾、金寶市、巴洛阿圖等地區的預約新冠檢測 ，也提供流感疫苗 注射。芬斯特謝柏強調，沒有新冠症狀者也需檢測。他指出，新研究顯示，大部分病毒傳染是由無症狀者造成，他們不知道自己可能將病毒傳給家人、同事或其他有接觸者。