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華人畢業生：白登當選 拿H-1B簽證、綠卡更易

記者劉先進／柏克萊報導
川普上台後，移民政策越來越緊。圖為華人參加入籍儀式。（檔案圖，記者劉先進／攝影）
川普上台後，移民政策越來越緊。圖為華人參加入籍儀式。（檔案圖，記者劉先進／攝影）

華人George Lu 於29日表示，白登當選總統，對華人是利多消息。華人拿H-1B簽證、綠卡可能更容易，白登也能團結各族裔，讓亞裔不歧視。

George本科在中國就讀軟件工程，來美國攻讀電腦碩士，去年11月，拿到矽谷一家中型規模的科技公司錄用通知（offer），從事軟件工程職位。他今年3月畢業，從入職到抽籤，再到今年10月正式拿到H-1B簽證，一路走來，頗多感慨。

●疫情來襲 華人擔心被裁員

新冠疫情導致不少公司裁員。George說，入職以前，就聽說了很多公司直接裁掉準備入職的新員工，當時就希望這種事不要發生在自己身上。雖然擔心、焦慮，但理性分析又安心不少，裁員應為少數情況。過了4月，各大科技股一路走好，科技企業用工需求大，裁員的機率不大。

對於是否拿到簽證，Georg焦慮，擔心川普政府隨時可能收緊政策，中途提高H-1B的門檻，可能導致最後拿不到簽證，「後來調整心態，覺得大不了沒簽證。我的OPT實習許可計畫(OPT)至少兩年有效，兩年以後要不要離開美國，本來我也沒決定好。」

川普政府10月底發布的H-1B顛覆性改革方案中，考慮廢除現有的抽籤方式，改為按工資高低選人，優先把簽證發給高工資的外籍勞工。10月初國土安全部還發布改革計畫，準備大幅提高H-1B最低工資要求。

George說，他對於相關改革持樂觀態度。如果川普大幅壓縮H-1B，短期內美國科技類人才無法填補中國、印度工程師離開後留下的空缺。那些提高工資標準的政策也處在上有政策、下有對策的情形，科技公司可調整薪資結構繞過工資門檻。「所以我沒有特別擔心川普真的會直接把H-1B員工趕走。」

George分析，川普限制簽證政策，主要打擊印度諮詢公司，他們長期利用政策漏洞，占據絕大多數H-1B名額。若政策真實施，會打擊這些行為，對名校畢業、有競爭力的中國留學生有好處。

川普政府發布的H-1B顛覆性改革方案中，考慮廢除現有的抽籤方式，改為按工資高低選...
川普政府發布的H-1B顛覆性改革方案中，考慮廢除現有的抽籤方式，改為按工資高低選人，優先把簽證發給高工資的外籍勞工。（記者劉先進／攝影）

●白登當選 華人移民有利多

對於白登當選，George一開始很高興。因為傳統民主黨更擁抱國際人才和移民，如果白登能延續歐巴馬政府以前的草案，直接給STEM領域國際人才發綠卡，那是最理想的。「另一方面，不光在移民政策上有優惠，拿簽證、綠卡更容易，在民間輿論的友好方面，也讓我覺得美國更宜居。目前川普煽動的種族對立，讓我從根源上懷疑美國社會的正義性。川普不給簽證，我無所謂，幾年後我覺得噁心想離開了。希望白登能重新團結各族群，讓亞裔在疫情下不要覺得受歧視。」

George表示，從長期來看，賀錦麗擔任副總統可能強化印度裔在矽谷的力量。最直接的影響可能會通過S386法案解除綠卡國籍配額（註：申請日期最早、等待時間最長的人，先拿到綠卡），「作為中國人，我有些顧慮。這個政策會對華人拿簽證不利。」

簽證 H-1B 川普

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