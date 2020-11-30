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加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

編譯組／綜合29日電
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

電影「不可能的任務」（Mission Impossible）真實版正在加州上演，因為加州要在幾個月內為4000萬人口接種新冠疫苗

這項任務具有巨大的複雜性，須有足夠冷藏庫保存疫苗只是其中一項挑戰，其他還包括加州衛生當局是否有足夠資金承擔這項工作、負責監督美國食品藥物管理局（FDA）疫苗安全檢查工作的科學家是否能建立公眾信心、推出說服民眾接種疫苗的大規模公共教育宣導活動等。還有人擔心，加州的數據系統是否有能力為這麼多人口做第二劑接種的追蹤，同時確保民眾兩劑施打的都是同一藥廠的疫苗。

1.資金：至少要60億

非牟利機構凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）表示，資金是疫苗分發工作的重大挑戰，他們估計，加州的疫苗接種準備工作需要花費至少60億到80億元，但迄今各地方政府只收到總共約2億元資金。

雖然總統當選人白登（Joe Biden）表示，正尋求對疫苗的製造和分發追加250億元資金，並保證所有民眾免費接種，但加州只能在這項聯邦預算中獲得約2870萬元的份額，平均每個居民為71美分，似乎沒有什麼幫助。

加州公共衛生廳表示，如果任何縣或城市衛生局出現資金不足，他們會出手協助，但他們的資金從何而來也不得而知。

2.安檢：能否昭公信

有人認為疫苗接種被政治化，擔心疫苗安全性會因為搶時間推出被犧牲。因此，加州州長紐森（Gavin Newsom）上月成立新冠肺炎科學安全審查工作組（COVID-19 Scientific Safety Review Workgroup），將獨立對FDA批准的疫苗再做安全性和有效性檢測，通過才能分發給民眾接種。

不過，專家認為，FDA局長哈恩（Stephen Hahn）規避了在選前批准疫苗的壓力，堅持藥廠至少需提供兩個月的安全數據，此舉應已解決了政治化造成疫苗不安全的問題。

3.衛教：口罩先別脫

洛杉磯加大衛生政策與管理教授梅斯（Vickie Mays）表示，有疫苗和接種疫苗是兩回事。她說：「必須現在就開始教育公眾，告訴大家疫苗的作用，還要強調接種疫苗並不代表一定就不會感染病毒，也不代表可以無視衛生當局的建議和規定，如果現在不讓民眾知道，即使有疫苗仍然需要再戴一段時間口罩，他們會覺得受騙。」

4.科技：追蹤施打量

專家相信，加州的數據系統可勝任追蹤與通知疫苗接種的任務。據了解，加州正在開發一個強大的數據系統，追蹤各地疫苗庫存量和已經施打的疫苗數量，同時已經建立一個安全保密的疫苗資訊系統。加州公共衛生廳表示，數據將儲存在加州的疫苗註冊局（Immunization Registry）。

對民眾進行新冠疫苗公共教育十分重要。（Getty Images）
對民眾進行新冠疫苗公共教育十分重要。（Getty Images）

疫苗 加州 FDA

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