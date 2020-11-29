我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

江碩涵
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

網路鞋類零售商Zappos.com退休執行長、華裔創辦人謝家華（Tony Hsieh）27日過世，灣區許多人都感到驚訝與惋惜。與謝家華一家熟悉的人說，謝家華非常聰明而且有個人想法，而且一家人都非常低調謙虛，對謝家華遭遇不幸感到相當意外，惋歎天妒英才。

謝家華從小在灣區矽谷庫比蒂諾長大，是台灣移民第二代，也是矽谷之子，更是成功的連續創業家。

謝家華的父親謝傳剛表示，謝家華27日在親愛的家人包圍下平靜地離世。謝家華的善良與慷慨，曾感動和影響了無數人的生活，且永遠地照亮了這個世界。親友表示，「傳播快樂」一直是謝家華的口頭禪，因此與其哀悼他的離世，不如讚頌他的生命。

謝家華從九歲開始就顯露了商業頭腦與各種點子，1999年25歲時，以2億6500萬元把交換連結公司賣給微軟，之後又創辦了Zappos網站，一路帶領網站從零到超過10億元。

謝家華創業兩次皆獲得大成功，但一家人在灣區仍相當低調的生活。謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文，並在台灣出版，書名是「想好了就豁出去」，其中提到了非常多謝家華從學生時代的各種想法與創新精神，也成為華人青年創業的典範故事。

了解謝家華的灣區華人表示，雖然謝家華創業成功，成為了億萬富翁，但他的父母在灣區仍非常低調、謙虛，從未因此而改變生活模式。而灣區不少人與謝家華接觸過的熟人朋友，得知他意外過世，感到相當難過、惋惜。

灣區 台灣 矽谷 謝家華

上一則

灣區新增確診1391例 3死

下一則

華裔女科學家朱蔚藍 當選納巴谷教委 將加強STEAM教育

延伸閱讀

疫情惡化 加州51縣處於紫色層 包括灣區8縣

疫情惡化 加州51縣處於紫色層 包括灣區8縣
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

謝家華46歲離世 他追求熱情 Zappos不追求金錢

謝家華46歲離世 他追求熱情 Zappos不追求金錢
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
網路最大鞋商Zappos 華裔創辦人謝家華46歲辭世

網路最大鞋商Zappos 華裔創辦人謝家華46歲辭世
羅達倫談賀錦麗 多元文化背景將創造包容的美國

羅達倫談賀錦麗 多元文化背景將創造包容的美國

熱門新聞

川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

2020-11-27 00:27
黑五早上，空店不見人。(Getty Images)

舊金山「黑五」重傷 未見人潮 零售店甚至空無一人

2020-11-28 00:11
Theranos創辦人荷姆斯試圖阻止檢方提出她生活奢華的證據。（Getty Images）

Theranos創辦人涉詐…荷姆斯阻檢方提「奢華證據」

2020-11-24 10:28
佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示新冠疫苗將首先安排醫護人員接種。（州長辦公室直播視頻截圖）

加州疫苗分發12月上路 醫護優先

2020-11-24 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？