謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

網路鞋類零售商Zappos.com退休執行長、華裔創辦人謝家華 （Tony Hsieh）27日過世，灣區 許多人都感到驚訝與惋惜。與謝家華一家熟悉的人說，謝家華非常聰明而且有個人想法，而且一家人都非常低調謙虛，對謝家華遭遇不幸感到相當意外，惋歎天妒英才。

謝家華從小在灣區矽谷 庫比蒂諾長大，是台灣 移民第二代，也是矽谷之子，更是成功的連續創業家。

謝家華的父親謝傳剛表示，謝家華27日在親愛的家人包圍下平靜地離世。謝家華的善良與慷慨，曾感動和影響了無數人的生活，且永遠地照亮了這個世界。親友表示，「傳播快樂」一直是謝家華的口頭禪，因此與其哀悼他的離世，不如讚頌他的生命。

謝家華從九歲開始就顯露了商業頭腦與各種點子，1999年25歲時，以2億6500萬元把交換連結公司賣給微軟，之後又創辦了Zappos網站，一路帶領網站從零到超過10億元。

謝家華創業兩次皆獲得大成功，但一家人在灣區仍相當低調的生活。謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文，並在台灣出版，書名是「想好了就豁出去」，其中提到了非常多謝家華從學生時代的各種想法與創新精神，也成為華人青年創業的典範故事。

了解謝家華的灣區華人表示，雖然謝家華創業成功，成為了億萬富翁，但他的父母在灣區仍非常低調、謙虛，從未因此而改變生活模式。而灣區不少人與謝家華接觸過的熟人朋友，得知他意外過世，感到相當難過、惋惜。