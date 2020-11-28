無證客之子 梅爾加出任紐森辦公室新聞主管

梅爾加自2019年起進入州長辦公室新聞工作團隊。（美聯社）

州長紐森（Gavin Newsom）本周宣布一項任命。民主黨籍的傑西·梅爾加（Jesse Melgar）出任州長辦公室新聞主管。梅爾加將向州長辦公室傳媒和戰略高級顧問羅伯遜（Sahar Robertson）直接報告工作。

這項任命不需要州參議會確認。梅爾加擔任州長辦公室新聞主管的年薪為15萬5256元。

33歲的梅爾加畢業於加州大學 河濱公共政策學院，獲公共政策碩士學位。紐森對梅爾加的評價是「聰明、正直和對公共服務有承諾」。

梅爾加自2019年起擔任州長辦公室媒體和公共事務副總監，之後擔任州長新聞秘書。進入州長辦公室之前，他曾擔任州務卿帕迪拉（Alex Padilla）的首席新聞官。此前，他還擔任過前州參議員拉諾（Ricardo Lara）的新聞主任，並負責州議會西裔立法核心小組的媒體宣傳工作。擔任公職之前，他曾是「平等加州」組織的新聞總監。

梅爾加的祖籍國是薩爾瓦多。2019年4月，梅爾加曾以首席新聞官的身分跟隨紐森到訪薩爾瓦多，幫助紐森了解數以萬計的人逃難至美國 的原因。

梅爾加的父親於1981年逃離處於戰亂的薩爾瓦多，徒步穿越瓜地馬拉和墨西哥 ，以無證移民的身分通過美墨邊界，最終來到加州聖荷西投靠自己的姐妹。梅爾加的父親於1986年獲時任總統雷根大赦，並通過公民考試而獲得公民身分。後來，他與一名在飛機安全帶工廠工作的墨西哥裔女子結婚，並生育兩個兒子，其中之一就是梅爾加。