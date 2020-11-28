我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

無證客之子 梅爾加出任紐森辦公室新聞主管

記者黃少華／沙加緬度報導
梅爾加自2019年起進入州長辦公室新聞工作團隊。（美聯社）
梅爾加自2019年起進入州長辦公室新聞工作團隊。（美聯社）

州長紐森（Gavin Newsom）本周宣布一項任命。民主黨籍的傑西·梅爾加（Jesse Melgar）出任州長辦公室新聞主管。梅爾加將向州長辦公室傳媒和戰略高級顧問羅伯遜（Sahar Robertson）直接報告工作。

這項任命不需要州參議會確認。梅爾加擔任州長辦公室新聞主管的年薪為15萬5256元。

33歲的梅爾加畢業於加州大學河濱公共政策學院，獲公共政策碩士學位。紐森對梅爾加的評價是「聰明、正直和對公共服務有承諾」。

梅爾加自2019年起擔任州長辦公室媒體和公共事務副總監，之後擔任州長新聞秘書。進入州長辦公室之前，他曾擔任州務卿帕迪拉（Alex Padilla）的首席新聞官。此前，他還擔任過前州參議員拉諾（Ricardo Lara）的新聞主任，並負責州議會西裔立法核心小組的媒體宣傳工作。擔任公職之前，他曾是「平等加州」組織的新聞總監。

梅爾加的祖籍國是薩爾瓦多。2019年4月，梅爾加曾以首席新聞官的身分跟隨紐森到訪薩爾瓦多，幫助紐森了解數以萬計的人逃難至美國的原因。

梅爾加的父親於1981年逃離處於戰亂的薩爾瓦多，徒步穿越瓜地馬拉和墨西哥，以無證移民的身分通過美墨邊界，最終來到加州聖荷西投靠自己的姐妹。梅爾加的父親於1986年獲時任總統雷根大赦，並通過公民考試而獲得公民身分。後來，他與一名在飛機安全帶工廠工作的墨西哥裔女子結婚，並生育兩個兒子，其中之一就是梅爾加。

加州大學 墨西哥 美國

上一則

灣區黑五 最佳折扣商品看這裡

下一則

川普拒認輸 共和黨沉默 柏加大學者：懦弱

延伸閱讀

史上首份！州長發布「社會創新影響報告」

史上首份！州長發布「社會創新影響報告」
遊民棲身空置屋 感恩節前遭警驅逐

遊民棲身空置屋 感恩節前遭警驅逐
舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗
勃朗籲紐森 任命非裔女性接替賀錦麗

勃朗籲紐森 任命非裔女性接替賀錦麗
賀錦麗參議員空缺 政壇籲紐森任命少數裔

賀錦麗參議員空缺 政壇籲紐森任命少數裔
加州州長紐森接觸新冠確診警員 全家隔離2周

加州州長紐森接觸新冠確診警員 全家隔離2周

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

2020-11-27 00:27
Theranos創辦人荷姆斯試圖阻止檢方提出她生活奢華的證據。（Getty Images）

Theranos創辦人涉詐…荷姆斯阻檢方提「奢華證據」

2020-11-24 10:28
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
州長紐森表示新冠疫苗將首先安排醫護人員接種。（州長辦公室直播視頻截圖）

加州疫苗分發12月上路 醫護優先

2020-11-24 00:05
矽谷聖他克拉拉縣衛生主任柯迪說，該縣住院人數一周來差不多增加一倍，預計醫院系統到下月中將受到最高的負荷壓力。(Getty Images)

矽谷、金山疫情告急 衛生官籲「放棄感恩節聚會」

2020-11-21 23:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結
再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%