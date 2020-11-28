首位女財長 柏克萊人盼葉倫恢復疫前經濟

葉倫登上2014年的時代雜誌封面。(Getty Images)

白登準備挑葉倫(Janet Yellen)作為新政府的財長，如果任命獲得國會通過，她將是美國 史上首位女性財長；因為她曾擔任聯準會主席和白宮 的經濟顧問委員會主席，如果她的財長任命獲得通過，將成為囊括這三個重要職位的第一人。

葉倫1980年開始在柏克萊 任教，直至現在仍是柏克萊的名譽教授（emeritus professor）。現任柏克萊哈斯商學院院長的哈里森(Ann Harrison)說，柏克萊出了不少著名的經濟學家，尤其女性經濟學家，而以葉倫最能代表哈斯商學院的風格。哈里森所說的柏克萊女性經學家包括前任哈斯院長的泰森(Laura Tyson)，她曾任柯林頓總統的白宮經濟顧問委員會主席；另一柏克萊女經濟學家洛瑪(Christina Romer)，也擔任過歐巴馬的白宮經濟顧問委員會主席。

哈里森說，葉倫在柏克萊當全職教授26年，教過無數的本科生和研究生，曾兩度贏得柏克萊最高榮譽的傑出教師獎；她為人謙遜，但絕對精明，也從來不會忘記經濟數字背後代表的人的境況。

葉倫在柏克萊加大授課。(取自柏克萊人日報)

葉倫2014至2018擔任聯準會主席，這個被視為全球最重要的經濟職位，表現備受各方讚賞，被稱為「接近完美」(near perfection)；任內最大成就是將失業率從6.7%減至4.1%，她在就業方面的成就，一直維持至疫情在今年爆發之前。

柏克萊經濟學教授威爾柯茲(Jim Wilcox)說，他預見葉倫執掌財長之位後，將利用已有的疫情數據，制訂更精準更有效的經濟政策，幫助美國經濟恢復疫前的水平。

葉倫1946年出生，大學讀布朗大學經濟系，在耶魯大學取得博士學位，她在耶魯的老師就是2001年獲得諾貝爾經濟學獎的史狄格利茲(Joseph Stiglitz)。

柏克萊哈斯經濟學教授馬曼迪爾(Ulrike Malmendier)說，葉倫從1980年加入柏克萊任教以來，一直沒有放棄研究者的心態，她最擅長發問，像蘇格拉底發問一樣，對於不同觀點的人，永遠不會攻擊，只會提問，直至別人放棄成見為止。

柏克萊市有一個「蒙特瑞市場」，最近馬曼迪爾在市場遇到葉倫，於是上前直問：「您不是葉倫嗎？為什麼會在這裡出現？」葉倫回答說：「我一直忘不了蒙特瑞市場這個季節的番茄。」