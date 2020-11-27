金山灣區馬連縣 下周恐淪為疫情「紫色級別」

馬連縣各族裔的感染情況：圖中最右方的11月10日至17日的情況顯示，白人占全縣確診的45%，西裔占42%(縣內西裔人口不多，但確診比例卻很高)，其他族裔占13%。(馬連縣衛生局)

在灣區九個縣之中，已有六個縣(聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達、蘇拉諾、納巴、蘇諾瑪)的疫情 處於最嚴重的「紫色級別」，仍有三個縣(舊金山、馬連和聖馬刁處「紅色級別」。但是馬連縣說，由於該縣的確診病例近日急速增加，因此預計下周就會倒退至紫色。

馬連縣10月時平均每天新增10起確診病例，但11月增加至每天20起確診病例。按照州政府的規定，每10萬人之中每天7人以上感染就會被列入紫色級別。

縣衛生主任威利斯(Dr. Matt Willis)在感恩節前夕發推文說，如果按照縣內確診病例增加的速度，馬連縣下周就會降為紫色級別。他又指出，感恩節的聚會多，居民與居民的接觸增加，因此感染人數很可能會增加。

由於馬連縣目前還是紅色級別，所以無須實施宵禁 。但一旦淪為紫色，立即要實施宵禁，而且更多商業也必須關閉，包括電影院 、健身房和教堂等；馬連縣已經禁止餐館堂食。

馬連縣居民的感染情況，最近又出現了一種引起專家注意的現象。由3月疫情爆發至9月，縣內的染疫者不成比例地以西裔占了大多數。但這種情況由10月中之後出現戲劇性轉變，白人的感染率大幅增加。

縣衛生局公布的圖表顯示，由9月1日至10月18日，縣內的西裔居民占了感染人數的多數，例如10月12日至18日的一周內，西裔染疫占了全縣確診的73%；但是由10月19日至11月16日，白人感染的比例明顯增加，相對而言，西裔則減少。

為什麼會出現這種現象？縣衛生局的分析顯示，由於天氣轉冷，居民的活動大都由戶外轉為戶內。白人居民因為轉入戶內，人與人難保持距離，所以感染大增。

另一方面，過去數月，西裔因為大都是必要行業的工人，例如餐館工和服務行業的店員等，因此在疫情流行下仍要天天工作，無法居家避疫，所以感染者最多；但西裔的必要行業工人不受天氣影響，所以感染率相對減少。