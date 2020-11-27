疫情下慶祝感恩節 安老自助處送暖長者派2800份火雞餐

華埠長者領取打包好的火雞餐以及禮包。（記者黃少華／攝影）

安老自助處於26日舉辦一年一度的「感恩節健康火雞餐」派發活動，向全市長者派發火雞餐2800份。

1200份在華埠 花園角廣場會所門外派出。日落區康樂中心和列治文區成龍康樂中心各派出400份。另外800份由舊金山警察局、縣警局和消防局義工向不便出門的長者送餐上門。每名長者還獲得了由安森藍十字健保 公司（Anthem Blue Cross）和區氏防盜系統送出的防疫禮物包。

新冠疫情下，為免長者感到失落，安老自助處繼續舉辦感恩節派餐活動。行政總監鍾月娟表示，與往年在各中心堂食以及有現場表演的形式不同，今年只能在戶外派餐和送餐上門。在華埠花園角，在上午11時和中午12時分兩批次讓長者排隊領餐。為保障安全，工作人員要求長者保持6呎社交距離、戴口罩、接受體溫檢測，並詢問是否有不適宜到場的症狀。

雖然當天早上寒冷風大，不少長者仍早早排長隊等候領餐。隊伍從花園角沿企李街一直延伸至都板街和華盛頓街交界處。

出席在華埠花園角派餐活動的政界人士包括：加州 參議員威善高、加州眾議員邱信福、第一區現任市議員李麗嫦和候任市議員陳詩敏、縣警局局長宮本、消防局長尼科爾森、副警察局長拉薩、警指揮官鄺友信、華埠中央警局分局長易文耀。加州眾議員丁右立則前往日落區派餐。

李殿邦、張冠榮、麥永康、何啟明等僑領出席此次活動。

鍾月娟和安老自助處基金發展部主任馬秀端感謝各贊助單位和社區領袖。安森藍十字健保公司捐贈8000元任首席贊助、行安堂捐贈3000元、Moonchef明廚餐飲服務贊助配菜及免費烹煮、縣警與你基金會送出100隻火雞、區氏防盜系統捐出價值4萬元的2000份防疫禮包。

安森藍十字健保公司大舊金山灣區銷售經理魏彩雲（Helen Yu）和加州安森商業計畫主席安德森（Beth Anderson）出席活動，並獲得威善高頒發感謝狀。魏彩雲表示，與安老自助處合作辦好派餐活動，是因為耆英長者需要更多資源，比如醫療、食物及其他福利。疫情發生後，安森藍十字和一些社區健康計畫合作，幫助會員在家做運動以及在線看醫生。