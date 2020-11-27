聖荷西市長：停課傷害學童超過疫情

聖荷西市長李卡多表示，停課帶給孩子們健康、福利等危害遠比疫情本身還要嚴重。（資料照片）

自3月新冠病毒疫情 爆發以來，公立學校關門至今。聖荷西市長李卡多表示，學校已連續關閉了9個多月，但加州 的酒吧、賭場和大麻販賣店都開店了，學校居然還無法開放；隨著感染率激增，近來加州公共活動又都受到嚴格限制，未來等疫情趨緩、活動再度開放時，州政府應將「開放學校」作為優先順序才對。

李卡多表示，停課帶給孩子們健康、福利等危害遠比疫情本身還要嚴重，尤其是脆弱群體的孩子們，遭受到的痛苦與難題比一般族群又更嚴重。

加州大多數的縣並沒有特別訂定公共衛生指南要求關閉學校。幾個月前也有一些公、私立學校陸續開課，衛生官員甚至可以發現，重開學校並沒有增加病毒傳播但仍有數百個學區董事會、委員會、教師協會與家長為了重啟學校問題而爭論不休，學校也因此始終無法重啟。

李卡多說，重啟學校的任何討論當然得先從安全做起，許多公衛專家也指出，假設社區的病毒擴散速度穩定，並採取充足的預防設施，包括強制性定期檢測、足夠的防疫設備、遮蔽設施及安全距離等，重啟學校是安全的。尤其是全美作出了研究，上學兒童的機率遠低於一般人群。

他分析，研究指出，幼兒將病毒傳播給成年人的機率較低，若與餐廳、醫院或美容院的基本工作人員相比，教師受到感染率的機率比較低。

更重要的是，學區必須給低收入 家庭更多選擇，讓他們的孩子可以重返課堂。李卡多說，多項研究證明，網路教學不利於低收入家庭，不僅擴大了學習成就差距，同時也可能導致一整個世代的孩子學習落後。

李卡多說，全加州有43%的低收入家庭缺乏穩定的網路讓孩子們學習，而許多家庭也缺乏精通科技的成年人，可以協助孩子們登錄網路課程或在旁協助學習。

李卡多說，學校除了教學外，同時也替貧困家庭做了許多服務，例如午餐計畫、健康檢查、預防針接種、特殊教育支持服務、探訪受虐家庭、心理諮詢等，此外也有許多家庭因為孩子無法上學而無法回到工作崗位，惡性循環陷入經濟困境。

他說，在決定開放酒吧、電影院等設施前，政府是否應該先將資源集中在學校重新開放的議題上，來支持這些需要幫助的孩子。