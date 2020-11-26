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屋崙鼓勵本地消費 將花掉的每一分錢留下

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長薛麗比幾乎每年都在感恩節前後去購物。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙市長薛麗比幾乎每年都在感恩節前後去購物。（記者劉先進 ／攝影）

今年感恩節，屋崙政府鼓勵居民和遊客，透過網購或者親自到店內挑選，購買本地產品和商品。市民可在VisitOakland.com/SpendStayLove上，網購或發掘當地有趣的活動。屋崙市長薛麗比說，現在，屋崙人比以往任何時候都更需要民眾購買本地貨，來支持本土企業。

疫情期間，許多屋崙商鋪開始設立網上購物模式，並提供送貨或路邊取貨的選項。這意味著，本地居民和外地遊客，在當地消費的選擇模式多了，網購也行，當面消費也行。為了方便大家找到本地特色的商品，屋崙特別設立網站：VisitOakland.com/SpendStayLove。網站上羅列了各種線上商家的名單，顧客們通過站內探索和搜索，可以找到獨一無二的精品店、商店和生產商。

屋崙旅遊局（Visit Oakland）執行長埃弗頓（Mark Everton）說，企業、餐館和居民合力建設了屋崙，在這個特殊時期，屋崙政府也正在努力創造機會，與他們共渡時艱。「我們要向屋崙企業表達愛。讓我們確保在屋崙花的每一元，都能留在屋崙。」 

為了讓更多的顧客們都能順利停車，市府將在所有的路邊停車點和車庫維持標準停車費率。市府提醒購物者，周日仍是全年免費，但有停泊時間限制。

屋崙政府也提醒，若生病或有新冠症狀，請留在家中。有條件的情況下儘量使用網購，並尋找提供送貨上門或路邊取貨服務的本地商家。如果要出門，務必戴口罩，與他人保持至少6呎的距離。同時注意網購安全，不要在公共Wi-Fi上購物。設帳戶時，創建複雜的密碼。記得定期檢查銀行和信用卡帳單，以防信用卡被盜用。

屋崙市府說，這是一個回饋的節日，有些家庭受到疾病和裁員的影響特別大。顧客們可以通過屋崙市社區玩具募捐活動，給家庭有困難的孩子們帶來歡樂。目前，為了保證志願者和家庭在疫情期間的安全，玩具募捐活動已改為發放禮品卡而不是玩具。有關捐贈說明和更多資訊，請訪問 oaklandca.gov/toydrive，致電(510) 777-TOYS或電郵 [email protected]

屋崙旅遊局的官網列出線上商家名單，鼓勵市民在本地消費。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙旅遊局的官網列出線上商家名單，鼓勵市民在本地消費。（記者劉先進 ／攝影）

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