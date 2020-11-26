亞裔染疫死亡率高 金山市府制定專項應對

亞裔社區在疫情中受難，成為社區陰影與傳媒話題。（本報檔案照片）

舊金山 新冠病例中，亞裔 死亡率一直比其他族裔高，這一直以來成為社區陰影以及傳媒話題。早前有主流英文報紙更是直指，亞裔在疫情 中的受難，引起連串爭議。舊金山市府則書面回應質詢，列明自疫情開始至今始終支持亞裔社區防疫，也為亞裔社區制定了專項計畫，保障民眾安全。

金山市議員李麗嫦與佩斯金（Aaron Peskin）10月時正式向市府提出質詢（inquiry），要求解釋亞裔在疫情中是否獲得足夠的服務，為何死亡率居高，以及有什麼專項應對計畫。

面對質詢，市府衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）與市府應急事務管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）本月中正式以書面回覆兩位議員。本報近日獲得該封書面回信。

信中說，對於弱勢的亞太裔社區人士，市衛生當局一直都有提供翻譯信息，並持續和華埠社區團體（東華醫院、安老、NICOS）合作，以及每周局方都會舉行中文語言為主的華文媒體圓桌會議。

「一直以來，衛生局與應急管理局堅持為弱勢和不通英文的亞裔群體，提供文化上相近的、容易獲得的信息資源。」兩位局長寫到。

至於亞裔為何死亡率高，眾所周知，其中高齡長者居多，市府也透露了更多這方面的信息。全市新冠死亡病例中，亞裔死亡率一直是全部族裔中占比最高，達38%，高於舊金山亞太裔人口比例34%。數據顯示，亞太裔確診率低於舊金山全市的確診率，但是死亡率則是高於全市。

局長在信中寫到，大部分亞太裔死亡個案，年齡均在60歲以上，因為年長容易引發併發症。在超過65歲的死亡個案中，亞裔占比最高，達22%，太平洋島嶼裔與非裔則分別是占比14%至15%。

此外，養老院（Skills Nursing Facilities）中的死亡個案高，也成了亞裔死亡居多的原因之一。根據信中給出的數據，截至11月11日，57位新冠亞裔死者中，共有23人是養老院中的老人。這23人也占了全部養老院死亡個案的四分之三。

議員質詢中的最後一問，問的就是市府對亞裔社區疫情的專項應對計畫（action plan）。

兩位局長表示，局方會持續提供資源和支持給亞裔社區來防治新冠，並給出以下專項應對策略：市府會為亞裔社區提供常規和持續的檢測服務，與社區服務機構和亞太裔傳媒合作提供更多翻譯語言信息；同時為社區提供足夠撥款，向弱勢群體提供更多支持，尤其在感染個案的跟蹤和調查上。

市府強調，散房（SRO）防控疫情會是重中之重，將會提供居民清潔防護用具。市府近來已經在華埠舉行了多次的新冠檢測，數百人的檢測結果全部呈陰性。

此外，為了更好了解數據，市府也將會尋求「細分」（disaggregate）亞裔族裔的病例個案，像是華裔、菲律賓裔、越南裔、韓國裔等等個案背景，了解每一個個案的不同情況，而不是單一的「亞太裔」分類。