怕染疫 店員盼黑五生意別太好

今年黑五，雖然不會有大規模人擠人血拼場面，但舊金山的梅西百貨仍然開放50%的店內空間，預料仍會出現人潮。(Getty Images)

今年黑五 ，灣區 可能不會出現大規模人擠人的血拼場面，但在舊金山 一家百貨公司工作的Lola (沒有透露全名)說，舊金山的商場和百貨公司仍然開放50%，因此預計黑五還是會有大批消費者，所以她和其他店員都非常擔心，害怕感染。

Lola說：「我們都希望生意不要太好，不要太多人到店裡，我們都擔心黑五。我們不明白，為什麼公司仍要開門；7月時，我們曾經一度關門，那時的疫情還沒有現在厲害。」

灣區和舊金山最近每天的新增確診病例都大幅飆升，沃爾瑪和百思買等今年都不再推實體店現場血拼，改為主打網購，並且延長黑五減價時間，還提供店外交貨，這些措施都是要避免消費者之間的接觸，也避免消費者與店員的接觸，以減少感染的可能。但灣區處於紫色級別的六個縣，商場和百貨公司仍開放25%，舊金山、馬連和聖馬刁三個縣則因為仍處於紅色級別，所以商場和百貨公司可開放50%。

Lola說，她最擔心的是，顧客不戴口罩；沒錯，大多數顧客都戴口罩，但仍有不少人不願戴；而且戴口罩的人，不時會把口罩除下，且忘記重新戴好，這些情況都反映出，不少顧客都不把戴口罩當回事，認為不重要。但對於店員來說，卻是冒生命危險的事。

她又說，顧客都聚在收銀機前，這種情況避免不了，人與人之間又沒有保持六呎距離；公司也沒有特別為黑五做預防措施，因此店員都擔心不已。

「莎朗」在東灣一家電玩店工作，由於顧客不多，所以她沒有那麼擔心；不過，拒絕戴口罩的人仍然不少，如果被店員要求帶上口罩，很多客人都不高興。

對於不少小商店和小商場，黑五生意將會決定能否生存下去，所以就算店員感到不安全，老闆仍然會開門營業。Lola說，她只有兩條路，一是辭工不幹，但會失去收入，二是冒生命危險，繼續天天擔心地幹下去。

在舊金山一家唱片店工作的「克里斯」說，很多顧客都是無目的Shopping；現在是非常時期，不打算自購物的人，最好不要在黑五和這個季節出門；特別要避免太多人同時擠在一家窄小的店裡。

克里斯呼籲消費者：「在黑五購物，千萬不要忘了保持防疫戒備，避免因血拼而冒感染的危險，害了自己也連累別人。」