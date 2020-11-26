疫情飆 過個寂寞感恩節保平安

感恩節不出門又不準備煮大餐，雖然寂寞，正好前往散步，與大自然接觸。(Getty Images)

今年感恩節特別寂寞，因為不少人都取消了傳統過節的計畫，聽從聯邦疾控中心(CDC)的建議不出門和不過節；因此不少長者，今年只有兩老過節，沒有兒孫；不少在灣區 工作的年輕人，也聽從父母的勸告，今年不回家，而他們也擔心，害怕自己感染了而不知，把病毒帶給父母。

舊金山60多歲的「茱莉」，有十名子女和孫兒，但這個感恩節，她只能與老伴一起過節，兒孫都不回家，往年的過節的熱鬧，現都只能從回憶中去找。

31歲在矽谷工作的「西西莉」，也留在矽谷的公寓，沒有回到東部亞特蘭大的父母家；她也沒有找朋友到公寓過節，周四晚上，只請了一個閨蜜，到公寓一起吃熱狗和喝納巴紅酒，就算過節。

加州 24日的單日新增確診破2萬例，打破自疫情 爆發以來的新高；25日又有接近2萬人感染(1萬8350人)；加州的確診率兩周前還是3.9%，但過節前夕已增至5.9%，增幅高達51%。

因此為了平安，避免感染，不少人都不出門，不搭飛機返家；當然，現在保住平安，留待明年再好好過感恩節。

紐約市今年春天疫情大爆發時，心理學家做了一項調查，發現大家被困在家裡，寂寞吞噬人心，35%至45%的人都感到焦慮和抑鬱。

心理學家對這個感恩節被困在家裡的人有什麼建議？第一，如果感到孤單寂寞，還是要找朋友聊聊，找一個同時孤單過節的人在一起，總比自己一個過好；第二，難得感恩節清閒無事，沒有聚會，最好與家人或朋友，一起到戶外散步，與大自然接觸，如果人在舊金山，金門大橋的散步徑就是一個好去處。

氣象局說，周四到周日灣區的天氣都很好，天朗氣清，最適宜郊遊散步。