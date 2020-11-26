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完成跟腱修復手術 勇士湯普森將缺席整賽季

記者劉先進／舊金山報導
金州勇士攻防核心湯普森湯普森25日成功接受了修復跟腱斷裂的手術，將缺席新賽季。（記者劉先進 ／攝影）
金州勇士攻防核心湯普森湯普森25日成功接受了修復跟腱斷裂的手術，將缺席新賽季。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士攻防核心湯普森25日成功接受了修復跟腱斷裂的手術。因為恢復時間較長，他將缺席2020到2021整個賽季。

湯普森在2019年總冠軍賽第六場遭遇嚴重的左膝前十字韌帶撕裂。康復17個月後，本來考慮在12月22日開打的新賽季復出，結果在上周的訓練中不幸撕裂右腳跟腱。

最近NBA球員遭遇重大跟腱傷病的歷史並不讓人樂觀。7年前，洛杉磯湖人巨星布萊恩特（Kobe Bryant）就是因為跟腱斷裂而狀態大幅下滑，由命中率頗高的全明星球員，淪為頻繁投籃不中、攻防兩端狀態變差的普通球員。前勇士球員杜蘭特（Kevin Durant）、巫師球員沃爾（John Wall）都遭遇跟腱斷裂，休戰一年，恢復狀態尚未可知。

不過，也有成功的案例，球員斯圖爾特（Breanna Stewart）因為跟腱撕裂缺席2019年WNBA賽季，並在2020年回歸，在MVP投票中獲得第二名，同時帶領西雅圖風暴隊（Seattle Storm）斬獲冠軍。

湯普森左、右腿都碰到嚴重傷病，未來復出後，意味著間隔兩個賽季沒有打球，狀態能恢復到何種程度，很難預測。勇士也利用交易特例，快刀斬亂麻的換來球員胡巴（Kelly Oubre, Jr.）。前鋒得分和防守能力都是降級，勇士新賽季最樂觀的目標，是打進季後賽。

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