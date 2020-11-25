感恩節後 加州58縣恐全部淪為紫色

加州58個縣中，23日已有45縣處於疫情最嚴重的紫色級別；專家說，以11月確診病例快速增加的趨勢看，如果加州人在感恩節不好好抗疫，感恩節後可能全部58個縣都會淪為紫色(右圖)。(州政府圖表)

加州 政府23日宣布，全加州的58個縣之中，已有45個縣已處於疫情 最嚴重的「紫色層」(確診率8%以上，感染率每10萬人中每天有7人以上感染)；但專家指出，以目前疫情迅速惡化的趨勢看，除非加州人能在感恩節中加強防疫，否則感恩節之後，全部58個縣都可能淪為紫色級別。

柏克萊加大傳染病專家史華茲堡(Dr. John Swartzberg)說，加州和灣區過去兩周的確診病例曲線，已經呈現接近90度角地上升，這種情況十分駭人，比今年暑假7月時的上升速度更快；以目前這種增加速度去看，感恩節確診病例只會更多和更快，因此感恩節之後，可能58個縣都會變為紫色。

這是舊金山確診曲線圖，注意：從11月初開始，舊金山的確診病例直線上升，幾乎是垂直上升的，從每10萬人中有4人感染直線上升至每10萬人中就有接近14人感染。(柏克萊加大圖表)

聯邦疾控中心上周已向全美發出呼籲，今年過節人們不要出門，以減少病毒傳播；如果非要過節聚會，也不要參加大型聚會，更不要在室內舉行；家庭聚會和鄰居聚會也愈小型愈好，而且時間不要超過兩小時。

但是感恩節聚會是美國的傳統，因此估計不少人仍會聚會，在剛過去的周五到周日三天，已有超過300萬美國人出門，愈多人聚會，病毒傳播就會更快。

加州衛生廳的資料顯示，今年6月15日到21日的一周，確診病例以39.2%的速度增加，但11月1日至7日的一周速度更快，達到51%，是自疫情爆發以來最快的增加速度。

史華茲堡說，未來六周(感恩節和聖誕節)的疫情最危險；如果加州人參加大型和室內聚會，加州的疫情將會出現難以想像的大爆發；情況就可能像今年春天時的紐約市 ，當時紐約市的疫情大爆發，一下子確診暴增至20萬，死亡也增至1.8萬人。

史華茲堡說，全美情形也如此，未來六周也可能爆發更嚴重感染，死亡人數可能高達4萬人，平均每天1300人至1400人死亡。