賀錦麗參議員空缺 政壇籲紐森任命少數裔

現年58歲的江俊輝，曾任州主計長和財務長，2019年才結束財務長任期，是適合接任加州參議員的一名亞裔人選。(Getty Images)

白登贏得總統選舉，賀錦麗也當選副總統；賀錦麗留下的加州參議員 空缺，該由誰接替？按照州法規定，紐森州長有權任命接替人選，但他應該任命什麼人？加州政壇各方勢力都在爭奪這個重要的政治職位，少數族裔更認為紐森應該任命一名少數族裔。

亞裔 和西裔兩大少數族裔近日都在主流媒體上呼籲任命西裔或亞裔。亞裔團體稱，亞裔有不少擔任州政府公職的民選官員，他們都是有能力的適合人選，包括現任州主計長余淑婷和州財務長馬世雲，曾任州主計長和州財務長的江俊輝(2007至2015州主計長，2015至2019州財務長)，以及現任的國會眾議員劉雲平、趙美心和羅康納。

另外，亞裔占加州人口16%，但美國史上至今為止，仍沒有亞裔的總統、國會眾院議長、國會參院多數黨領袖、以及聯邦最高法院大法官，因此紐森有必要任命一名亞裔為國會參議員，給予亞裔更多政治機會。

另一方面西裔也積極爭取紐森任命西裔。西裔組織認為，西裔占加州人口40% (1600萬人)，但是170年來，加州從來沒有西裔的國會參議員。

目前，西裔占全美人口18.5%，人數多達6000萬，但在現屆國會參院中，只有4名西裔參議員，加上11月3日再有一名西裔黨選，因此下屆參院將有第5名西裔參議員，如果紐森任命一名西裔作為加州的參議員，使下屆參院共有6名參議員，就算如此，西裔在參院的比例仍然偏低，遠遠未達到18.5%的人口比例。

今年是大疫年，加州西裔的感染人數，占了全州感染者之中的60%；在全美，西裔感染機率是白人的三倍，染疫死亡率是白人兩倍。西裔組織認為，紐森應該任命一名西裔接替賀錦麗，以便為西裔的疫情命運發聲。