我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

賀錦麗參議員空缺 政壇籲紐森任命少數裔

編譯組／灣區24日電
現年58歲的江俊輝，曾任州主計長和財務長，2019年才結束財務長任期，是適合接任加州參議員的一名亞裔人選。(Getty Images)
現年58歲的江俊輝，曾任州主計長和財務長，2019年才結束財務長任期，是適合接任加州參議員的一名亞裔人選。(Getty Images)

白登贏得總統選舉，賀錦麗也當選副總統；賀錦麗留下的加州參議員空缺，該由誰接替？按照州法規定，紐森州長有權任命接替人選，但他應該任命什麼人？加州政壇各方勢力都在爭奪這個重要的政治職位，少數族裔更認為紐森應該任命一名少數族裔。

亞裔和西裔兩大少數族裔近日都在主流媒體上呼籲任命西裔或亞裔。亞裔團體稱，亞裔有不少擔任州政府公職的民選官員，他們都是有能力的適合人選，包括現任州主計長余淑婷和州財務長馬世雲，曾任州主計長和州財務長的江俊輝(2007至2015州主計長，2015至2019州財務長)，以及現任的國會眾議員劉雲平、趙美心和羅康納。

另外，亞裔占加州人口16%，但美國史上至今為止，仍沒有亞裔的總統、國會眾院議長、國會參院多數黨領袖、以及聯邦最高法院大法官，因此紐森有必要任命一名亞裔為國會參議員，給予亞裔更多政治機會。

另一方面西裔也積極爭取紐森任命西裔。西裔組織認為，西裔占加州人口40% (1600萬人)，但是170年來，加州從來沒有西裔的國會參議員。

目前，西裔占全美人口18.5%，人數多達6000萬，但在現屆國會參院中，只有4名西裔參議員，加上11月3日再有一名西裔黨選，因此下屆參院將有第5名西裔參議員，如果紐森任命一名西裔作為加州的參議員，使下屆參院共有6名參議員，就算如此，西裔在參院的比例仍然偏低，遠遠未達到18.5%的人口比例。

今年是大疫年，加州西裔的感染人數，占了全州感染者之中的60%；在全美，西裔感染機率是白人的三倍，染疫死亡率是白人兩倍。西裔組織認為，紐森應該任命一名西裔接替賀錦麗，以便為西裔的疫情命運發聲。

亞裔 加州 參議員

上一則

中天關台僑社熱議 全美台聯會批綠打壓言論自由

下一則

商家若違防疫規定 聖他克拉拉縣將開罰

延伸閱讀

加州州長紐森接觸新冠確診警員 全家隔離2周

加州州長紐森接觸新冠確診警員 全家隔離2周
加州21日起新宵禁 旅館、露營地不受影響

加州21日起新宵禁 旅館、露營地不受影響
加州疫苗分發12月上路 醫護優先

加州疫苗分發12月上路 醫護優先
加州州長紐森接觸確診警員 隔離兩周

加州州長紐森接觸確診警員 隔離兩周
不理川普拒交接 白宮紀念品店強打白賀周邊新品

不理川普拒交接 白宮紀念品店強打白賀周邊新品
紐森醜聞發酵 2022強勁對手猛轟 媒體諷：州長被市長打耳光

紐森醜聞發酵 2022強勁對手猛轟 媒體諷：州長被市長打耳光

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24
Theranos創辦人荷姆斯試圖阻止檢方提出她生活奢華的證據。（Getty Images）

Theranos創辦人涉詐…荷姆斯阻檢方提「奢華證據」

2020-11-24 10:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點