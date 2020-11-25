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1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

疫情直線上升 加州單日確診破2萬 灣區破2000

編譯組／灣區24日電
加州目前的檢測量比以前大增，因此可能是確診人數增加的一部分原因，但是專家指出，檢測的確診率也比前大增，因此反映出疫情確實比以前嚴重，病毒的傳播也更快更廣泛。圖為灣區一處檢測站，人們正在排隊等候檢測。(Getty Images)
加州目前的檢測量比以前大增，因此可能是確診人數增加的一部分原因，但是專家指出，檢測的確診率也比前大增，因此反映出疫情確實比以前嚴重，病毒的傳播也更快更廣泛。圖為灣區一處檢測站，人們正在排隊等候檢測。(Getty Images)

據聖荷西信使報的統計，加州23日的單日確診增至2萬零554例，不但首次單日破2萬例，也是自疫情爆發以來的單日新高；加州在此之前的單日最高是7月4日國慶周末後創下的1萬6521例。

23日這天，加州從北到南、從沿海到塞拉山區，不少縣的單日確診都打破紀錄，包括灣區九縣這一天的單日確診達2033例，不但首次破2000，也是歷來最高的單日確診紀錄。

全加州過去一周，平均每天確診1萬2442例，也是創一周紀錄新高，比一周前的每天平均增加了41%。

在南加州的洛杉磯縣，23日單日確診6116，是疫情爆發以來第二單日最高；過去一周，洛縣平均每天確診超過4000例，等於每10萬人中就有40.3人感染，這個感染率也創下新高。

在灣區，北灣的蘇拉諾縣23日單日確診396例，創下縣史新高；聖他克拉拉縣單日確診500例，也是新高。灣區九縣23日的單日確診共2033例，也創下自疫情爆發以來的最高。過去一周，九縣平均每天1290確診，等於每10萬人中就有16.1人感染，比兩周前增加了51%。

南加州的橙縣，23日單日確診1422例，過去10天平均787例，比兩周前增加一倍；聖地牙哥縣過去12天每天平均超過1000例，也是兩周前的一倍。

人口共約70萬的北加塞拉山區五縣(宇巴、沙特、拉森、塞拉內華達和普萊賽)，過去一周的確診數比兩周前增加了三倍，平均每天325例，等於每10萬人中就有46.3人感染。

沙加緬度縣23日的單日確診1321例，也打破了紀錄；在中谷聖荷昆谷的八縣中，過去一周的確診數比兩周前增加了一倍，每10萬人中就有31.8人感染。

加州目前有5459人住院，比一周前增加了41%；過去一周，全加州染疫死亡達462人，等於平均每天66人。

加州 疫情 灣區

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