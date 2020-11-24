屋崙機場10月客流量 比上月增13.6%

屋崙國際機場10月客流量，相比9月增加4萬3490人，增幅13.6%。（取自屋崙國際機場官網）

屋崙 港的數字顯示，屋崙國際機場 10月客流量，相比9月增加4萬3490人，增幅13. 6%。

以航空貨運量來計算，屋崙國際機場在舊金山灣區 為頂級，也是灣區客運量第二繁忙的機場。

今年10月的統計數據顯示，屋崙機場總旅客人數為36萬3952人，比2019年10月的112萬4507人下降了67.3%。10月份，共有18萬4214名乘客，乘坐定期航班離開機場跑道。 其中，本地旅客14萬7051人，轉機旅客3萬7051人，包機旅客112人。國際到達旅客9585人次。

按12個月周期計算，屋崙機場今年的客流量為616萬555人次，比去年同期的1337萬9059人次減少了53.95%。10月有1.166億磅的航空貨物通過屋崙機場，比2019年10月增長3.7%。

屋崙港航空總經理弗朗西斯（Bryant L. Francis）說，機場和所有的租戶航空公司，包括全貨運航空公司FEDEX和UPS，都針對疫情危機採取了必要的預防措施、任務是艱巨的，這要歸功於一線員工，他們日復一日，在機場遵守防疫所要求的準則和協議，繼續為大家提供親切而認真的接待。