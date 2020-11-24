我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

價格低、易配送 牛津疫苗保護力達90% 每劑成本僅2.5元

屋崙機場10月客流量 比上月增13.6%

記者劉先進／屋崙報導
屋崙國際機場10月客流量，相比9月增加4萬3490人，增幅13.6%。（取自屋崙國際機場官網）
屋崙國際機場10月客流量，相比9月增加4萬3490人，增幅13.6%。（取自屋崙國際機場官網）

屋崙港的數字顯示，屋崙國際機場10月客流量，相比9月增加4萬3490人，增幅13. 6%。

以航空貨運量來計算，屋崙國際機場在舊金山灣區為頂級，也是灣區客運量第二繁忙的機場。

今年10月的統計數據顯示，屋崙機場總旅客人數為36萬3952人，比2019年10月的112萬4507人下降了67.3%。10月份，共有18萬4214名乘客，乘坐定期航班離開機場跑道。 其中，本地旅客14萬7051人，轉機旅客3萬7051人，包機旅客112人。國際到達旅客9585人次。

按12個月周期計算，屋崙機場今年的客流量為616萬555人次，比去年同期的1337萬9059人次減少了53.95%。10月有1.166億磅的航空貨物通過屋崙機場，比2019年10月增長3.7%。

屋崙港航空總經理弗朗西斯（Bryant L. Francis）說，機場和所有的租戶航空公司，包括全貨運航空公司FEDEX和UPS，都針對疫情危機採取了必要的預防措施、任務是艱巨的，這要歸功於一線員工，他們日復一日，在機場遵守防疫所要求的準則和協議，繼續為大家提供親切而認真的接待。

編輯推薦

機場 屋崙 灣區

上一則

這是加州最新的電子煙法律：請有此處了解

下一則

輔導貧困學童 華生李曉琳發起免費網課

延伸閱讀

衣索比亞叛軍破壞基礎建設和機場 政府軍仍挺進

衣索比亞叛軍破壞基礎建設和機場 政府軍仍挺進
上海浦東機場爆疫情 4成航班取消

上海浦東機場爆疫情 4成航班取消
上海浦東機場萬人核酸檢測 發現1例確診病例

上海浦東機場萬人核酸檢測 發現1例確診病例

上海浦東機場1.6萬人連夜採檢一團亂「差點發生踩踏」

上海浦東機場1.6萬人連夜採檢一團亂「差點發生踩踏」
柯瑞所創「有吃有學有玩基金」 屋崙打造遊樂場

柯瑞所創「有吃有學有玩基金」 屋崙打造遊樂場
屋崙華埠1天5起搶案 警通緝1女嫌

屋崙華埠1天5起搶案 警通緝1女嫌

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24
新冠疫情促使美國大部分公司改為遠距工作，聯邦移民官員似乎開始家訪，以確定是否有詐騙行為。(網路截圖)

遠距工作 移民局「家訪」嚴查H-1B員工

2020-11-20 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」