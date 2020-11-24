感恩節避疫 今年舊金山機場旅客減75%

舊金山機場今年感恩節旅客人數少了75%，但看上去仍十分忙碌。（電視新聞截圖）

舊金山 國際機場 發言人表示，由於衛生和政府單位官員提出嚴重疫情警告，灣區 居民今年感恩節前周末出遊的人數減少了75%。

前往舊金山機場搭機的德利市居民陳小姐（Melanie Tran）表示，她要飛到新墨西哥州和男友會合，之後再和他一起開車回到灣區。陳小姐說：「我有點害怕，但不能不去，只能做足防護措施，戴口罩、用消毒液洗手等等。」

要到賓州探望父母的聖他克拉拉市居民德松（George Deshong）說：「據我了解，班機上空氣過濾和社交距離工作做得很好。我登機前和下機後都會做新冠檢測，以確保我在飛機上沒有感染到病毒，而且我的父母並不是新冠高危險群，考慮這些因素後，我才決定出門。」

施先生（Steering Shi）說：「因為是感恩節，有一周的假期，美國人都回家過節，所以我也想回中國過節。」

但是到了機場後，施先生承認有些緊張。戴上護眼鏡、手套和口罩的他說：「我現在覺得有點危險，因為不知道身旁的人是否感染了新冠病毒。機場旅客很多，我只能盡量保護好我自己。」

舊金山機場發言人表示，從20日到22日三天只有不到6萬人次從舊金山搭機出遊，與去年感恩節前周末三天出遊人數超過24萬人次相比少了75%，而22日是這個感恩節前周末機場最忙碌的一天。