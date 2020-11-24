輔導貧困學童 華生李曉琳發起免費網課

東灣聖拉蒙華裔初中八年級學生李曉琳和3個同學Sachi、Amanda和Gabby一起，免費輔導幼兒園到六年級的孩子們上網課。（記者劉先進／攝影）

新冠疫情 襲擊，加州學生上遠程網課。因為一次機會發現低收入 家庭孩子成績跟不上，東灣聖拉蒙（San Ramon）華裔初中8年級學生李曉琳（Valerie Li）和3個同學馬利克（Sachi Malik）、卡亞瑞（Amanda Kayari）和加比（Meet Gabby）一起，免費給幼兒園到六年級的小孩子們，大小孩教小小孩，一對一網絡輔導科學、數學、語言藝術、西班牙語和歷史課程。

小時候，李曉琳就隨母親一起，到慈善基金會幫忙。此次的免費網上輔導服務計畫（Free Tutoring Service Online），是她參加的首個大規模義工計畫。李曉琳平常成績都是A，喜歡參加辯論比賽，多次獲獎。辯論會針對不同的主題，要做背景研究和資料搜索，在研究疫情影響時，真實情況讓她非常震驚。原來，疫情下，有的地方的教育質量異常糟糕。比如，有的孩子成績變差很多，卻束手無策，不知從何學起。有的家庭收入不夠，孩子們沒錢上課外輔導網課提升。

暑假有了點子後，李曉琳和三個朋友行動起來，聯繫有需要的學生。比如，在手機移動程式App Next Door上，展示補課計畫，留下電郵，希望學生或家長主動聯繫。電郵給低收入學生較多的學區，請他們幫忙找學生。她和朋友Sachi還設計網站https://freetutoringonzoom.wixsite.com/website，方便報名。

網址內容豐富，有4個創辦人的簡介，有科學、數學、語言藝術、西班牙文、歷史5門課程的介紹和報名方法，孩子們可根據學習短板，決定報名哪種課程。

8月中旬至今，免費網課輔導有序運轉，越來越多的學生加入。目前4個老師，教授20個學生，一周六天，平均每天一小時。李曉琳輔導8個學生，每個學生每次一對一的時間，從30分鐘到1小時不等。

當臨時老師已有3個月，李曉琳逐漸掌握到，教學的核心是耐心、循序漸進。有孩子始終不懂教授的內容，但她不放棄，因為都是學生，會有同理心，「慢慢輔導，總能傳授到知識，突破難關。總之不要讓學生感到沮喪。」

在輔導數學課中的分數章節時，李曉琳利用畫圖輔助上課。教語言藝術的過程中，她抓緊所有時機鍛鍊學生。馬上快到聖誕節 了，她就要求孩子們寫一個有關聖誕節的有趣的故事，讓孩子們瞭解歷史文化，理解課程。

為防止孩子們一直對著電腦上課產生疲憊感。李曉琳會做些遊戲，帶動氣氛，激起學生興趣。如在教授西語中，讓一個孩子抽出一個單詞，做動作表演出來，另一學生猜是哪個單詞。

李曉琳說，「我很幸運，也希望能幫助社區中需要幫助的人。」