加州疫苗分發12月上路 醫護優先

州長紐森表示新冠疫苗將首先安排醫護人員接種。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）從22日起進行為期14天的自主隔離。23日下午，他在家中舉行隔離後的首次線上記者會，重點談了新冠疫苗 分發的時間表。

紐森於22日晚在推特上說，他的三個孩子接觸過一名「新型冠狀病毒」（COVID-19）陽性的加州 公路巡警。雖然紐森一家的檢測 均呈陰性，但遵守衛生指引，在家自主隔離14天。

紐森表示，第一批疫苗接種量將非常有限，州府已經努力了幾個月來制定分配策略。州府將優先考慮240萬名衛生健保工作者、急救人員和醫療機構工作人員。

紐森說，第一階段的分發草案將於12月1日前提交給社區疫苗諮詢委員會審查，然後分發。第二和第三階段的分發將從明年1月中旬開始實施。他警告，大規模分發還有很長的路要走。州府將從明年3月至7月逐步擴大分發規模，隨後進入更廣泛的階段。

莫德納、輝瑞數據 州府審查中

聯邦食品藥物管理局（FDA）預計將於12月初批准首批兩種疫苗，來自莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）兩個廠商。州衛生官員已審查了這兩種疫苗第一階段和第二階段的數據。紐森承諾，州府將加快第三階段數據審查。他也承認，英國劍橋藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新疫苗也有希望上市，但沒探討過這種疫苗的分發計畫。

紐森說，輝瑞疫苗的最大問題在於必須在攝氏零下70度儲存，州府正在研製幾十台超低溫冰櫃，但運輸分發是計畫中最困難部分。州府已經購買了16台超冷冰櫃，每台價格在1萬元到1萬5000元之間。一些「迷你冰櫃」將被送到莫諾（Mono）、錫斯基尤（Siskyu）等較小的縣，為的是實現疫苗分發「公平」。

紐森指出，加州已從疾控中心（CDC）獲得2000萬元，其中600萬元用於支援加州各地衛生系統人員，1000萬元用於地方規畫。在提到聯邦政府今年早些時候撥給各州的資金時，他說「第二輪資金需要大幅增加」。

衛生廳長：醫院缺人、壓力空前

對加州疫情，州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）提到，18至49歲年齡段的新冠患者占所有門診病例60%，但占死亡人數僅7%。他說，雖然死亡人數不多，但這意味著更多的新冠患者在四處傳播病毒。

紐森發布了加州上周的病例數字，表示出現前所未有的上升態勢。加州過去一周日均檢測19萬8379次，檢測陽性率高達5.5%，日均新增病例1萬1591宗。加州過去兩周因感染新冠病毒而住院的人數大幅增長77%。其中，加護病房（ICU）患者人數也大幅增長55%。

加利說，「醫院已經看到了病例激增的影響」，醫院壓力已經達到「有史以來最高」的水平；加州當前的大問題還不是床位，而是人員配備，經過ICU培訓的護士供不應求，短時間內無法新增。