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舊金山首例！警員開槍致死被控謀殺

編譯組／美聯社舊金山23日電
舊金山地方檢察長博徹斯宣布起訴開槍擊斃嫌犯的警員，為舊金山史上首例。（美聯社）
舊金山地方檢察長博徹斯宣布起訴開槍擊斃嫌犯的警員，為舊金山史上首例。（美聯社）

舊金山地方檢察長博徹斯（Chesa Boudin）23日宣布，他已經對2017年開槍擊斃劫車犯的舊金山警員提出謀殺起訴。這是舊金山近代史上首次有檢察長控告警員謀殺。

博徹斯23日在記者會上表示，警員薩馬優爾（Christopher Samayoa）在歐尼爾案件中，被控非預謀殺人（voluntary manslaughter）、過失殺人（involuntary manslaughter）、受長官指示攻擊他人、以半自動槍枝攻擊他人、槍枝過失走火等多項罪名。博徹斯稱，這項訴訟具有歷史意義。他說：「據我們了解，這是舊金山地方檢察長首次對執法警員提出謀殺訴訟。」

舊金山警察協會（San Francisco Police Officers Association）對薩馬優爾因為擊斃42歲劫車嫌犯歐尼爾（Keita O’Neil）遭到警局開除感到憤怒，認為薩馬優爾只是做了他被訓練該做的事，他們表示會在審判過程中全力支持薩馬優爾。

舊金山警察協會會長蒙托亞（Tony Montoya）23日發表聲明說：「我們將盡力確保薩馬優爾和其家人在這個艱難的時期獲得支持和應有的權利，並為他提出有力的辯護。」

警方表示，2017年12月1日，歐尼爾涉嫌在舊金山攻擊一名加州彩票局（California Lottery）職員，搶走受害人廂型車，到場的薩馬優爾和其訓練官追逐歐尼爾和另一輛與歐尼爾同行的SUV。歐尼爾後來捨棄廂型車下車，朝薩馬優爾乘坐的警車奔去。

警員隨身攝影機拍下的畫面顯示，當時坐在副駕駛座的薩馬優爾在警車還在移動時拔出手槍，打開車門，朝身上沒有武器的歐尼爾開了一槍。歐尼爾後來在醫院不治身亡。

博徹斯在一份聲明中表示，歐尼爾家屬23日被告知檢方決定起訴薩馬優爾，歐尼爾姑母格林（April Green）表達了感謝之意。

格林說：「我聽到這個消息甚感欣慰，希望能為我們討回公道。」

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