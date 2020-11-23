灣區新增確診1450例 8人死

根據灣區舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）統計，灣區22日新冠肺炎 單日新增確診病例共1450例，包括聖他克拉拉縣386例，阿拉米達縣191例，康曲柯士達縣291例，舊金山184例，聖馬刁縣215例，蘇諾瑪縣112例，馬連縣71例。蘇拉諾縣和納巴縣22日未通報例。

灣區22日新冠肺炎單日新增死亡人數為8人，包括康曲柯士達縣1人，舊金山2人和蘇諾瑪縣5人。

截至22日下午5時，灣區累計確診數為13萬6766例，死亡1899例，加州累計確診數為110萬8961例，死亡1萬8724例，全美累計確診數為1222萬8144例，死亡25萬6746例。

以下是灣區各縣22日的病例統計：

聖他克拉拉縣，3萬零411（463死）

阿拉米達縣，2萬7435（499死）

康曲柯士達縣，2萬2482（258死）

舊金山，1萬4438（158死）

聖馬刁縣，1萬3203（169死）

蘇諾瑪縣，1萬1428（155死）

蘇拉諾縣，9354（80死）

馬連縣，5320（100死）

納巴縣，2695（17死）