我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

牛津新冠疫苗保護力僅70% BBC直言：令人失望

灣區新增確診1450例 8人死

編譯組／灣區22日電

根據灣區舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）統計，灣區22日新冠肺炎單日新增確診病例共1450例，包括聖他克拉拉縣386例，阿拉米達縣191例，康曲柯士達縣291例，舊金山184例，聖馬刁縣215例，蘇諾瑪縣112例，馬連縣71例。蘇拉諾縣和納巴縣22日未通報例。

灣區22日新冠肺炎單日新增死亡人數為8人，包括康曲柯士達縣1人，舊金山2人和蘇諾瑪縣5人。

截至22日下午5時，灣區累計確診數為13萬6766例，死亡1899例，加州累計確診數為110萬8961例，死亡1萬8724例，全美累計確診數為1222萬8144例，死亡25萬6746例。

以下是灣區各縣22日的病例統計：

聖他克拉拉縣，3萬零411（463死）

阿拉米達縣，2萬7435（499死）

康曲柯士達縣，2萬2482（258死）

舊金山，1萬4438（158死）

聖馬刁縣，1萬3203（169死）

蘇諾瑪縣，1萬1428（155死）

蘇拉諾縣，9354（80死）

馬連縣，5320（100死）

納巴縣，2695（17死）

編輯推薦

灣區 舊金山 新冠肺炎

上一則

舊金山垃圾費漲價涉貪腐 網路連署要求退款

下一則

聖荷西酒吧因應宵禁 再次仰賴外賣

延伸閱讀

灣區單日新增確診1436例 6人死

灣區單日新增確診1436例 6人死
感恩節與朋友聚會前 華人先做新冠檢測

感恩節與朋友聚會前 華人先做新冠檢測
世華工商婦女會北加分會 感恩戶外餐聚

世華工商婦女會北加分會 感恩戶外餐聚
加州灣區周六夜開始宵禁 專家質疑成效

加州灣區周六夜開始宵禁 專家質疑成效
灣區新增1528確診6死

灣區新增1528確診6死
灣區新增1178確診、8死

灣區新增1178確診、8死

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
川普執意修築的邊境牆，很可能在1月20日白登就職後被廢。圖為川普視察「川普的牆」。(Getty Images）

耗資150億、已建450哩 「川普的牆」將戛然而止

2020-11-15 02:00
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友