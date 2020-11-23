灣區病例暴增 聖馬刁縣創新高

聖馬刁縣新冠病例激增，21日創下疫情爆發以來最高單日確診數。（Getty Images）

灣區 新冠確診病例持續快速增加，聖馬刁縣21日單日新增病例更創下自疫情 爆發以來最高。

感恩節和聖誕節即將來臨，公共衛生官員強烈呼籲民眾不要和親友相聚過節。加州州長紐森（Gavin Newsom）上周公布，自21日起對疫情為紫色級別的縣實施一個月的宵禁 ，禁止民眾在晚上10時到隔日上午5時外出，以減緩病毒傳播的速度。灣區目前僅舊金山、馬連和聖馬刁三縣為紅色級別，無需實施宵禁。

然而，聖馬刁縣可能很快就會被列入紫色級別。聖荷西信使報（Mercury）的統計數據顯示，聖馬刁縣21日的單日新增病例為215例，是自疫情爆發以來最高，遠遠超過它一周平均單日確診數105.43例。聖馬刁縣目前累積確診病例為1萬3203例，累積死亡人數為169人。

人口最多的聖他克拉拉縣累積確診病例已突破3萬例，累積死亡人數為463人，21日的新增病例為386例，與過去一周平均單日確診數差不多。灣區累積確診病例第二多的阿拉米達縣21日新增212例，低於過去一周平均單日確診數239例，舊金山21日新增72例，也比它過去一周平均單日確診數117例低。不過，康曲柯士達縣21日新增221例，高於過去一周平均單日確診數195例。