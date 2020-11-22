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「全民復甦」 加州成立重建基金 提供2500萬貸款

記者黃少華／沙加緬度報導
擴大支援受疫情衝擊的小商業，是工作組報告強調的主要原則之一。（記者黃少華／攝影）
擴大支援受疫情衝擊的小商業，是工作組報告強調的主要原則之一。（記者黃少華／攝影）

加州「商業和就業恢復特別工作組」的使命已經完成。州長紐森（Gavin Newsom）20日發布了工作組聯合主席歐瑞莉（Ann O'Leary）和史泰爾（Tom Steyer）最後一份報告，名為「全民復甦」（Recovery for All）。

報告概述了加州抗擊「新型冠狀病毒」（COVID-19）的主要優先事項和挑戰，以及為重建更公平、永續和更具彈性的經濟而正在進行的工作。隨著全球、全國和加州的病例急劇增加，報告重申了加州「健康第一」的方針，作為安全和永續重開的基礎。

報告強調了以下原則，以指導加州未來幾個月繼續朝著公正和永續的復蘇邁進。

●支持企業需求以促進復甦，保持加州的競爭優勢以及作為國家創新和增長引擎的地位。

●擴大為所有加州居民創造高品質的就業機會。

●關注與加州優勢相關的行業，包括兒童保育和長者護理在內的護理經濟。

●推行包容性的區域戰略，利用每個區域的資產和產業組合，鼓勵建立區域跨部門夥伴關係，以推動經濟復蘇。

●繼續支持和保護社會必要行業員工，工作組努力協助新增個人防護裝備（PPE）生產、擴大檢測、加强工作場所安全。

●擴大對小商業的支持，特別是由女性和有色人種擁有並在經濟困難地區經營的小商業。

●繼續努力彌合數位鴻溝，幫助學校和企業獲得高品質、可負擔的互聯網及設備。

●促進遠程醫療。

●將公平和永續性納入恢復工作的每一個階段，尤其是加强應對氣候變化、支持加州零碳經濟發展、幫助在向零碳經濟轉型過程中可能衰落的行業及社區創造就業機會。

根據工作組的建議，紐森當天還宣布成立「加州重建基金」，提供2500萬元靈活、可負擔的貸款和免費諮詢服務，扶持受疫情衝擊的小商業繼續營業。合資格的小商業最高可獲批10萬元額度的貸款。

工作組由紐森於4月17日成立，負責制定加州振興戰略，幫助加州從疫情爆發引起的經濟衰退中恢復。工作組成員有來自商界、工會、學術界、慈善界的100多名領導人，還有種族和經濟正義宣導者以及立法機構領袖。

舊金山富豪史泰爾領導工作組。主要成員包括四位前州長，布朗（Jerry Brown）、威爾森（Pete Wilson）、戴維斯（Gray Davis）、阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。還有前雅虎人力資源高管蕾塞絲（Jackie Reses）、迪士尼集團執行長艾格（Bob Iger）、前聯準會主席葉倫（Janet Yellen）、PolicyLink創辦人安吉拉（Angela Glover Blackwell）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、Salesforce執行長賓尼歐夫（Marc Benioff）等商界巨頭。

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