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矽谷擴大防疫 每日檢測3000人 12月起每日5000人

江碩涵
雖然聖縣大幅度提升每日可檢測人次，但民眾不應該將檢測當作旅行、聚會的理由。（記者江碩涵／攝影）
雖然聖縣大幅度提升每日可檢測人次，但民眾不應該將檢測當作旅行、聚會的理由。（記者江碩涵／攝影）

聖他克拉拉縣公共衛生局表示，過去的一周新冠病毒疫情急劇轉壞，聖縣也從橙色等級一次跳兩級轉為最嚴重的紫色等級。為了增加居民檢測機會，聖縣將提高每日可檢測人數，本周起露天市集將每日檢測人數提升到3000人，12月中旬可提升至每日5000人，會是現有檢測量的兩倍。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，雖然聖縣大幅度提升每日可檢測人次，但民眾不應該將檢測當作旅行、聚會的理由，以為檢測後只要結果是陰性，就能任意聚會、出遊，不少人檢測即便是陰性，仍可能是早期感染者，有攜帶、傳播病毒的能力。

聖縣衛生局表示，檢測數據提供第一線服務人員安全使用，民眾不應該自認為檢測過後就絕對健康平安，仍要時時防疫才行，尤其是年底假期，千萬不能鬆懈導致疫情崩潰。

聖縣衛生局再次呼籲民眾，千萬不要與家庭以外的任何人在室內聚會，戶外聚會頂多也只能三戶家庭，且同時要保持社交距離、戴著口罩，加州21日開始也實施宵禁，晚上10點前一定要返家，不能在外逗留。

不過，對於宵禁民眾有話說。華人居民梁宇基說，實在不懂宵禁與防疫的相關性為何，如果要防疫，政府官員也應該以身作則，但州長紐森卻自己參加聚會，吃高檔餐廳，一般人現在因為防疫根本不上餐廳，都只能外帶，過著低調簡單的生活。

聖縣衛生局表示，23日起仍有縣府提供的快閃新冠病毒檢測，分別在桑尼維爾、聖他克拉拉市、聖荷西市、吉爾洛、莫甘山等地舉行，不過感恩節期間，所有縣府提供的檢測都將全面關閉，感恩節過後27日起，暫時只有聖縣露天市集開放檢測。

另外針對旅行的人，聖縣表示，民眾最好不要旅行，如果真的離開灣區到他處旅行，縣府強烈建議在家中自行隔離14天。對於任何規定有疑問，可以致電408-961-5500，有中文服務。

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