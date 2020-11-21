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矽谷、金山疫情告急 衛生官籲「放棄感恩節聚會」

編譯組／灣區21日電
矽谷聖他克拉拉縣衛生主任柯迪說，該縣住院人數一周來差不多增加一倍，預計醫院系統到下月中將受到最高的負荷壓力。(Getty Images)
矽谷聖他克拉拉縣衛生主任柯迪說，該縣住院人數一周來差不多增加一倍，預計醫院系統到下月中將受到最高的負荷壓力。(Getty Images)

由3月到10月，灣區疫情相對於全美，一直是成功抗疫的典範，但是由11月起，矽谷和舊金山兩個灣區要地，疫情曲線直直升。在感恩節前夕，這兩地都向居民發出緊急呼籲，為抑制病毒傳播，居民有必要放棄一切感恩節聚會計畫，務求阻止感染人數繼續上升，先度過眼前的危機。

矽谷所在的聖他克拉拉縣衛生主任柯迪(Dr. Sara Cody)呼籲居民，放棄所有過節計畫，只要大家都留在家裡，才有機會抑制感染。她說，以最近兩周的疫情飆升速度看，三周後，矽谷的住院人數就會超過醫院系統的負荷。

舊金山的情況也極為緊急，衛生主任柯爾法克(Dr. Grant Colfax)說，舊金山一個月以來確診病例增加近4倍，如果疫情繼續以這個速度飆升，舊金山的醫院系統也很快就無法承擔。

舊金山三周前，情況還是很好的，被列入疫情最輕的「黄色階段」，但日前已惡化至嚴重的「紅色階段」。柯爾法克警告說，舊金山可能在未來兩天就會倒退至最惡劣的「紫色階段」；一旦列入紫色階段，就必須實施宵禁。

加州20日的單日確診達1萬3113例，這是連續第三天在1.3萬以上。因為疫情急增，加州由21日晚上開始實施宵禁，在全加州的58個縣中，41個縣因疫情處於紫色階段而必須宵禁。加州目前的單日平均確診是自3月爆發疫情以來最高的，過去一周的確診病例比一周前增加了52%。

全加州20日的累計死亡人數是1萬8669人，過去一周平均每天死亡75人，比一周前增加了51%。全加州20日的住院人數增至4755人，這是今年暑假以來的最高點。全加州10月31日時的確診率仍是2.9%，但過去一周平均每天的確診率已上升至5.6%，比10月底時上升了2.7個百分點。

南加州的洛杉磯縣，19日單日確診接近5000例，仍是加州最多新增病例的一個縣；但灣區確診數字也直線上升，灣區人口最多的聖他克拉拉縣，20日單日新增確診407例，創下該縣自疫情爆發以來的單日紀錄。衛生主任柯迪因此才呼籲居民放棄感恩節的聚會計畫。

聖他克拉拉縣的住院人數增加速度也是灣區各縣中最快的，過去一周住院人數由110人增至166人，比兩周前增加近一倍。

全美目前的疫情比灣區和加州更為嚴重，單日新增確診接近20萬例，過去六天全美共100萬人確診；全美目前單日新增死亡1500人，目前住院人數達8萬，也是自疫情爆發以來最高的。

全美目前正處於第三次的高峰。前兩次分別在4月和7月，現在這波則在11月。眼前確診...
全美目前正處於第三次的高峰。前兩次分別在4月和7月，現在這波則在11月。眼前確診和死亡人數仍在迅速增加中，暫時看不到高峰何時回落。(Getty Images)

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