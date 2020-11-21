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金山疫情惡化 專家呼籲: 堅持防疫至2月底疫苗開打

編譯組／灣區20日電
舊金山街頭張貼的告示，呼籲大家要與人保持6呎的安全距離。這個忠告在感恩節期間特別重要，因為人們在過節聚會時如果不能保持距離，病毒就會容易傳播。(Getty Images)
舊金山街頭張貼的告示，呼籲大家要與人保持6呎的安全距離。這個忠告在感恩節期間特別重要，因為人們在過節聚會時如果不能保持距離，病毒就會容易傳播。(Getty Images)

舊金山加大的流行病學家甘地(Dr. Monica Gandhi)呼籲，灣區民眾不能因為防疫疲勞，就放鬆防疫措施，特別是在即將來臨的感恩節，大家與家人和朋友聚會時，必定要戴口罩和保持距離；大家必須堅持防疫，只要再堅持至明年2月底，疫苗就會開始供應，屆時就可抑制病毒，生活可以開始恢復正常。

加州19日的單日確診超過1.34萬，再創單日新高；灣區連日來的單日確診也在1000人以上。全美19日的單日確診更飆升至駭人的18.7萬，單日死亡也創新高達1335人，住院人數也創新高至歷來最高的8萬人。

甘地說，全美疫情進入自爆發以來的最危險時期，而數天後就是感恩節，大量民眾仍會按傳統過節的方式，與家人和朋友聚會，這樣的人與人在戶內接觸，正是流行病學家所擔心的，這個感恩節可能成為大規模的「病毒傳播者」。

甘地呼籲，大家再忍一段時間，特別是要在感恩節期間，減少聚會，非不得已，也要減少聚會的人數和時間。防疫的基本和最重要的措施絕對不能少，包括戴口罩、保持距離、以及避免人多的場合，特別是人多的餐館和酒吧室內環境。

對於正在計畫出門、準備與家人朋友過節的人，最應聽專家建議，盡量不要出門；疫情爆發至今，已經大半年，大家都感到防疫疲勞，但現在是最危險的時期，不是放鬆的時候。

輝瑞和莫德納的疫苗，在年底前只能生產4500萬劑，僅夠2250萬人接種(每人兩劑)，而要到明年春天，才有更大量的生產，因此民眾至少要到明年2月底之後，才有接種的機會，因此要在疫苗供應前保平安，避免感染，是這個冬天的首要衛生工作，辦法是遵守防疫規定，盡量保持距離，避免與其他人接觸。

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