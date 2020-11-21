紐森醜聞發酵 2022強勁對手猛轟 媒體諷：州長被市長打耳光

聖地牙哥市長佛康納可能成為紐森2022年爭取連任的強勁對手。(Getty Images)

這個星期是紐森的災難周。周一，他成為全美新聞焦點，因為他參加納巴酒鄉著名米其林三星餐館的一個生日派對，違反了他自己制訂的防疫規定。周二，他參加有關派對的照片曝光，原來派對不是像他所說的那樣在戶外，而是在戶內舉行。周四，他公布加州 由21日起晚上實施宵禁 ，但多名專家立即表示懷疑，指宵禁措施根本對病毒傳播沒有什麼效力。

紐森違反他自己訂下的防疫措施，因此被各方視為偽善，而加州第三波疫情正以駭人的速度飆升，確診和住院人數正在大增。

不過，對紐森的最有力批評來自聖地牙哥市長佛康納(Kevin Faulconer),，他是一名共和黨 人，很有可能成為紐森2022年州長競選的對手。

佛康納推文說：「他(指紐森)的子女，可以上私校，你的孩子不能；他可以參加慶祝派對，你不能；他可以在加州最奢華的餐館吃350元的晚餐，但你也不能。現在他說要宵禁，你能相信他嗎？我不能。」

佛康納的推文，立即被轉發了3000多次，甚至贏得一些非保守派的專欄作者稱讚，洛杉磯時報的洛佩茲(Steve Lopez)說：「共和黨的市長打了州長一記耳光，而且打得極好。」

對於紐森的宵禁，佛康納發推文批評說：「他(指紐森)根本沒解釋為什麼突然要宵禁，事實是加州大部分地方已經關閉，所以宵禁沒有什麼作用。我的防疫主張是『每個人都有責任』戴口罩，以及與其他人保持距離。」

佛康納猛批紐森，是否有意參加2022年的州長選舉？這已不是秘密，他19日對政治新聞網站Politico說：「將會認真考慮參選；加州需要真正的領導。」

佛康納是共和黨，在加州原本沒有發揮空間，但他是溫和派共和黨，且他處理疫情的手法贏得讚賞，他支持人人戴口罩，人與人之間保持距離，這些都與川普及其他共和黨人不同；他又設法減少聖地牙哥的遊民，今年春天他將聖地牙哥會議中心改為遊民收容所，在疫情爆發前，聖地牙哥全市的遊民減少了12%。佛康維說，聖地牙哥是全加州唯一減少遊民的大城市。

像佛康納這樣的溫和派共和黨，在加州可能有市場，若他參選，很可能成為紐森2022年的強勁對手。