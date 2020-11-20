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州長違衛生指南 紐森飯局照曝光…並非在戶外

記者李晗／舊金山報導
南加州Fox 11台獲得紐森飯局的照片。（電視新聞截圖）
南加州Fox 11台獲得紐森飯局的照片。（電視新聞截圖）

加州政界相繼傳出官員防疫疏失的行為，包括參與多人飯局、疫中前往夏威夷等，被指違反衛生指南，激起廣泛爭議。媒體不斷深挖之下，連串事件也掀起眾怒，社交媒體上撻伐之聲四起。

其中最轟動就是州長紐森（Gavin Newsom）參與北灣納巴縣米其林星級餐館的派對飯局。因為飯局人數超過十人，且來自不同家庭，這樣的聚會與州府的衛生指引建議相違背。

更多信息浮出水面。紐森早前已經在疫情簡報會上公開道歉，承認犯錯，但是媒體窮追不捨。南加新聞台Fox 11更是直接獲得了紐森在飯局上的照片，讓事情再度升溫。因為紐森說飯局是在戶外，但照片顯示所在的餐廳French Laundry現場，則是一個半開放的室內用餐環境。

出席紐森飯局的人士也遭曝光，包括加州醫療協會的高層。

另外，本周在夏威夷舉行的一個公共政策和選民論壇，據傳也有大約七、八位加州的州議員出席。一開始與會人員名單並沒有公布，但經過媒體不斷深挖爆料，包括審查選舉資金使用報表等信息，查出有議員購買了前往夏威夷的機票。也有議員在社交媒體發文時顯示了所在地址就是在夏威夷，從而「露餡」。

因為目前疫情反彈，官方不建議長途旅行，因此官員們前往夏威夷也被指責不遵守防疫指引。

已經有多位共和黨和民主黨的議員承認前往夏威夷，包括民主黨籍的南加州選區議員Blanca Rubio，Jose Medina，Wendy Carrillo等，以及共和黨籍的Jordan Cunningham，Heath Flora，Frank Bigelow和Andreas Borgeas。他們大多已經發表聲明為自己的夏威夷行程辯護。目前尚未有華裔議員捲入的消息。

波洛西在舊金山髮廊未有開放之前被拍到在髮廊洗頭。（電視新聞截圖）
波洛西在舊金山髮廊未有開放之前被拍到在髮廊洗頭。（電視新聞截圖）

因為系列的防疫疏失舉措，大量的負面新聞報導見諸報端，直指官員們「虛偽」以及「說一套做一套」。社交媒體上也再次提起了一樁舊事，即國會議長波洛西（Nancy Pelosi）8月底時在舊金山洗頭一事，當時舊金山尚未允許室內髮廊開放，但是波洛西被拍到在舊金山髮廊洗頭並且未戴口罩。波洛西隨後表示被設局陷害（set up）。

參議員范士丹（Dianne Feinstein）也被拍到在國內大樓內沒有戴口罩，同樣引起爭議。

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