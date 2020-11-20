命運坎坷 金州王朝意外崩解

「三劍俠」下季又缺少一人。(Getty Images)

上個賽季，柯瑞 (Steph Curry)和湯普森(Klay Thompson)養傷，休息了整整一年。現在新賽季即將開始，兩人也傷癒，準備復出。但命運弄人，湯普森18日練球時又受傷。19日勇士 隊宣布，他又要再養傷一年，新賽季將無法復出。

金州勇士的球迷不能不感慨萬千，因為勇士由2015年到2019年，整整五季大紅特紅，快攻戰術為整個NBA 帶來全新面貌。這支隊伍經過一年潛伏和轁光養晦，應該獲得機會，再次證明有再次奪冠的能力。但命運弄人，湯普森又再次受傷，使全隊立即陷入黯淡的前景。

湯普森不能復出，勇士又要再等一年。由2015至2019所建立的「金州王朝」，無疑等於提早崩解。如果再等一年，到2022年的賽季，柯瑞已經34歲，格林(Draymond Green)也和湯普森也32歲，三劍俠還有力爭冠嗎？

ESPN網站19日報導，勇士管理層立即進行救亡，打算用重金找尋湯普森的替代，並且已找了上季效力鳯凰城太陽的小前鋒胡巴(Kelly Oubre)。他上季每場得18.7分，24歲，是2015年的第15籤選秀。

當然，胡巴不能替代湯普森，因為湯普森是NBA著名射手，也能夠防守。但胡巴應該是勇士最佳的選擇之一。不過，找胡巴所費不少，他不但仍有1440萬一年的合約，更重要的是，勇士加上他之後，全隊的總薪已超過上限，勇士因此要為他支付一筆巨額的豪華稅，薪金加上稅，勇士要為胡巴付出8000萬元。

勇士在18日的今年選秀中，以第2籤選中7呎1吋的19歲中鋒懷斯曼(James Wiseman)；加入胡巴和懷斯曼，勇士下季的面貌大變。