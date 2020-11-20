湯普森賽季再報銷 勇士恐無緣爭冠

19日的核磁共振檢查結果顯示，金州勇士 全明星後衛湯普森遭遇右腳跟腱斷裂，預計2020到2021賽季報銷。這意味著，勇士幾乎徹底失去爭冠希望。勇士來不及傷痛，迅速在19日與雷霆達成交易，使用交易特例得到前鋒胡巴（Kelly Oubre, Jr.），以補充湯普森缺席帶來的側翼人手短板。勇士的奢侈稅，從6600萬，暴漲到1.34億。

根據ESPN報導，柯瑞 和格林得知湯普森傷情後，都陷入了沉默，非常震驚。

湯普森去年總冠軍賽遭遇左膝十字韌帶撕裂，勇士隨之經歷噩夢般的賽季，柯瑞手部骨折，打打停停，連續五次總冠軍賽之後，勇士排名墊底，NBA複賽，勇士是早早失去季後賽 希望，沒有進入迪士尼樂園比賽的八隻球隊之一。湯普森經過17個月康復，整裝待發，希望在新賽季強勢回歸，幫助勇士重回爭冠行列。

18日在訓練中的跟腱斷裂，不僅意味著湯普森賽季報銷，還可能意味著其職業生涯巔峰的結束。因為他兩腿都遭遇重大傷病，要想完全恢復到最佳狀態，異常困難。勇士過去六年三冠，湯普森戰功顯赫，進攻上無球跑位、投射三分，和柯瑞並稱浪花兄弟。他有單場60分的瘋狂表現，還在季後賽生死戰中狂射11個三分，幫勇士逆轉雷霆。他和柯瑞創造頗多記錄，比如連續7個賽季場均15份、三分命中率40%。在至少打了400場比賽的三人組合中，湯普森、柯瑞和格林365勝113負，勝率最高。

湯普森還是防守大閘，經常對位對手最強的進攻後衛。他雖然司職得分後衛，但體型強壯，橫移出色，可向上搖擺防守前鋒，甚至是中鋒，是勇士小球時代、無限換防的最佳人選。

勇士面臨側翼人手的缺乏，不得不在19日作出快速交易，換來胡巴。但奢侈稅從目前的6600萬，暴漲6800萬，達到驚人的1.34億，算上羅烏布雷的年薪1440萬，勇士增加的開支是8240萬。

考慮到柯瑞還在巔峰期，格林防守和傳球功底還在，再加上前鋒烏胡巴、維金斯，剛剛選上的二號內線新秀懷斯曼(James Wiseman)，勇士希望延續跑轟打法，繼續向西區季後賽發起衝擊。但沒有湯普森，勇士爭冠希望渺茫。不過，烏布雷只剩下一年合同，勇士手握主動權，若表現突出，來年續約，不符合預期，也可盡早交易。