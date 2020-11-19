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精神治療代替坐牢 聖縣終止監獄重建

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
中止聖縣南主監獄重建案是由聖他克拉拉縣議員柯提斯（Dave Cortese）發起。（記者江碩涵／攝影）
中止聖縣南主監獄重建案是由聖他克拉拉縣議員柯提斯（Dave Cortese）發起。（記者江碩涵／攝影）

聖他克拉拉縣議會17日一致投票通過，中止了聖縣南主監獄（Main Jail South）的重建計畫，並將以新的精神衛生設施替代監獄的牢房。最快2021年9月將推出新設施計畫，透過關心居民的心理健康需求，來代替坐牢等方式。

聖縣議會指出，縣內的監獄人數減少到只剩下原本的三分之一。目前坐牢的人們約2000人，此時也正是縣府思考如何處理犯罪問題以及協助人們康復的最佳時機。

這項倡議由聖他克拉拉縣議員柯提斯（Dave Cortese）發起。他表示，由於聖縣的大多數囚犯都不是高危險人群也非嚴重罪犯，位於密爾比達的南主監獄也沒這麼高的需求量，囚犯人數可以持續下降，也因此是重新檢視監獄重建內容的時機。

不過南主監獄的重建計畫已經計畫十年、也已招標出去，因此要中止並改變計畫方向，是個大工程，尤其2018年時，兩起訴訟指控聖縣監獄缺乏精神健康和醫療服務及條件惡劣等問題。議會指示縣府法律顧問與訴訟律師達成協議。

聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）表示，議會同意與招標者合作，重新設計設施，並提出全新的面向，主要目的是讓這些罪犯不會再次犯罪，並獲得心理支持。

聖他克拉拉縣議會希望能在2021年9月前能夠訂定精神衛生設施的建設計畫，並如期執行。

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