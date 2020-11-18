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加州再關閉餐館 店員如釋重負

編譯組／灣區17日電
灣區再次禁止堂食，不少店員如釋重負。(Getty Images)
灣區再次禁止堂食，不少店員如釋重負。(Getty Images)

紐森州長16日宣布，加州41個縣都要再次關閉餐館，禁止堂食；大家都關心這個消息，因為對民生影響太大，也有人關注再封餐館，餐館將難以生存，餐館東主難以支撐。但不很少人注意到，餐館店員的問題，例如不少店員如釋重負，因為政府宣布禁堂食，他們不用再為了最低工資去冒生命危機。

舊金山上周就已經率先禁止堂食，舊金山紀事報訪問一些餐館店員。艾雲(Evan，沒有透露全名)說：「早就應該禁，因為如果不禁，我們就會從開25%堂食擴至50%，25%已經人很多，50%人就更密，更容易感染。」

聯邦疫控中心(CDC)發現，餐館是病毒傳播的熱點，幾乎一半的人都在餐館感染。

再關堂食，對店員來說是雙刃劍，一方面他們無須再擔驚受怕，害怕工作時與客人接觸而感染，但另一方面可能因此失去工作。

Josh在餐廳當酒保，10月底他已經辭工，因為開放堂食使他感到不安全；餐廳的生意大忙，地方少人又多；開始時老闆說，等明年疫情過去才會重開堂食，但9月初，政府說部分開放堂食，老闆立即改口，只給店員36小時通知，然後就開放堂食。開放堂食第一天，Josh就不對勁，因為人很多，不少客人又拒絕戴口罩，甚至與店員爭吵。

開放堂食期間，Josh聽到有些客人吹噓如何光顧不同酒吧，還說疫情並沒有新聞說的那麼嚴重；「那些到餐廳光顧的客人，往往就是不遵守防疫規定，包括不願戴口罩的人。」

最後，Josh決定辭職不幹；他最後說：「我才不願為賺最低工資，去冒生命危險。」

也不是所有店員都反對開放堂食的，例如瑪莉工作的餐廳只開放25%堂食，但店裡生意不是很好，所以客人不多，由於人不多，空間較大，她不覺得特別可怕；而且她們自己也戴口罩，又不停地清潔物件，老闆也不斷讓她們接受檢測，所以她覺得安全。

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