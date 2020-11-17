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警察審核員擴權 聖荷西改革邁大步

編譯組／灣區16日電
聖荷西邁出警政改革第一步。(圖取自網路)
聖荷西邁出警政改革第一步。(圖取自網路)

聖荷西選民以超過77%贊成票的壓倒性多數通過G提案後，聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）與市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）16日宣布，擬提議擴大「獨立警察審核員」(Independent Police Auditor)權力的下個步驟和工作計畫。這項提議是李卡多的九項警政改革計畫一部分，將對警察不當行為調查的作業完全獨立於聖荷西警局。

李卡多表示，經由通過G提案，成功邁向警政改革的一大步，增加獨立警察審查員調查權，並將加快發放穿戴式攝像機鏡頭。透過將警察不當行為的調查從聖荷西警局的權限中移出，並將其直接放置在獨立警察審核員辦公室，同時改革仲裁程序，將全國各地過多返回警察部門的不良警察解雇。他強調，這次計畫相當關鍵，若成功執行，聖荷西將再次成為警察問責制度與透明化的典範。

G提案擴大獨立警察審核員的監督範圍，包括審查與警察有關的槍擊事件，如過度使用武力導致死亡或重傷事件，同時對相關人員展開調查等。也提供審核員和市經理明確的工作方向。提案工作計畫內容將於2021年3月1日在公開會議中討論。

李卡多與卡拉斯科表示，每名警員都應接受任何紀律懲戒決定與州法律程序調查。也許仲裁程序規則有內在缺陷，可能影響聖荷西警局改善警員問責，但若不能找到比仲裁更好的程序，必須協商一種方法，讓每位仲裁員的決定完全透明且負責。

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